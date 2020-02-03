ФСИН ответила на идею реже арестовывать из-за переполненности СИЗО

Генпрокуратура предложила меньше арестовывать подозреваемых по делам небольшой тяжести из-за переполненности СИЗО. Во ФСИН ответили, что число людей под стражей в России достигло минимума с 1990-х годов

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

За последние годы число арестованных в изоляторах России существенно сократилось и достигло минимума с 1990-х годов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ФСИН.

Таким образом ведомство отреагировало на предложение Генпрокуратуры сократить число арестов фигурантов уголовных дел малой и средней тяжести из-за «существенного переполнения» СИЗО в регионах. В ведомстве указали, что речь в первую очередь идет о территориях Республики Крым, Краснодарского края, Воронежской и Московской областей.

Во ФСИН признали наличие проблемы в перечисленных регионах, однако отметили, что сложности не решены из-за «объективных причин». «В 90% следственных изоляторов численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных соответствует лимиту наполнения или даже меньше», — утверждают в ведомстве. В сообщении ФСИН отмечается, что по состоянию на 2020 год под стражей находятся 98 тыс. человек — показатель стал меньше 100 тыс. впервые с 1990-х годов.