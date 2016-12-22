ФСИН сообщила о минимальном числе заключенных в новейшей истории России

Число заключенных в российских колониях и тюрьмах снизилось до исторического минимума. Сейчас наказание в исправительных учреждениях России отбывает менее 470 тыс. человек

Фото: Владимир Кондратов / Интерпресс / ТАСС

Численность «населения» мест лишения свободы сократилась до рекордно низкого показателя и впервые в новейшей истории России опустилась ниже отметки в полмиллиона человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В настоящее время в российских колониях отбывает наказание менее 470 тыс. человек.

«В новейшей истории России это самое маленькое количество осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях», — говорится в сообщении ФСИН.

Для сравнения, в начале 2013 года в колониях, тюрьмах и лечебных исправительных учреждениях России содержалось 588 тыс. человек, в 2017 году — 523 тыс..

ФСИН отмечает, что за последние десять лет численность заключенных сократилась практически на четверть миллиона человек из-за либерализации уголовно-исполнительной политики государства.

Летом 2018 года вступил в силу закон о зачете времени содержания под стражей до приговора суда в срок отбывания наказания в виде лишения свободы после приговора. Согласно закону, который имеет обратную силу, один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии, учитывается заключение до суда и в счет других видов наказаний (общественные работы и пр.). Закон не распространяется на осужденных за тяжкие преступления и за преступления, связанные с терроризмом.

В конце июля ФСИН прогнозировала, что на свободу благодаря новому закону в ближайшее время могут выйти 14 тыс. человек, а в августе отчиталась о первых 167 освобожденных осужденных. Еще ряд дел о снижении срока наказания был направлены в суд. В целом, по оценке ФСИН, на пересмотр сроков заключения может рассчитывать порядка 100 тыс. заключенных.

Несколько крупных скандалов было связано со ФСИН в 2018 году. Большой резонанс получило дело о пытках заключенных сотрудниками ФСИН в нескольких российских колониях — в ярославской колонии № 1, где более десятка сотрудников исправительного учреждения принимали участие в избиении осужденного Евгения Макарова, и в колонии № 6 в Брянской области, где от удушения умер заключенный.

После случая в ярославской колонии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить Федеральную службу исполнения наказаний на гражданскую и силовую части.