Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств

Согласно решению совета ЕЭК «О порядках формирования и ведения единого реестра...», в реестре должен содержаться «экспертный отчет по оценке безопасности, эффективности и качества (за исключением конфиденциальных данных)», кроме того, сведения реестра «являются общедоступными». Невыполнение этих пунктов нарушает требования союза, уверены в комиссии РАН.
«Российская сторона является единственным участником союза, нарушающим эти требования. Записи о лекарственных препаратах, размещенные Белоруссией и Казахстаном, соответствуют требованиям и содержат экспертные заключения», — говорится в заявлении комиссии.
Члены комиссии указывают, что Минздрав нарушает также собственный приказ, по которому в едином реестре должен быть опубликован экспертный отчет после исключения конфиденциальных данных и данных об экспертах.
РБК направил запрос в Минздрав.
Опрошенные РБК эксперты разошлись во мнении, что в экспертизе принято считать конфиденциальными данными.
По словам эксперта Центра научного консультирования, бывшего государственного эксперта Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиля Ниязова, в случае с ЕАЭС это «серая зона». «Если опираться на международную практику, такой информацией является, к примеру, детальная характеристика технологического процесса производства. Но экспертные отчеты вообще не содержат каких-либо персональных данных», — пояснил он.
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова в разговоре с РБК предположила, что речь идет не об именах экспертов, а об их телефоне, почте и других данных.
В Евразийской экономической комиссии пояснили, что в соответствии с решением совета под понятие конфиденциальной подпадает информация о закрытой части мастер-файла об активной фармсубстанции, персональные данные пациентов исследований, а также нормы национального законодательства соответствующего государства.
Вместе с тем положение об экспертном отчете, утвержденное комиссией, не содержит в своей форме графы о персональных данных пациентов.
Кто должен публиковать экспертизы лекарств
Несмотря на то что технически реестр администрирует и ведет ЕЭК, экспертиза направляется уполномоченным органом, то есть соответствующим министерством страны — участницы союза, пояснил РБК Ниязов.
С ним согласен гендиректор фармкомпании «Синтез» Сергей Клыков. «Данный реестр формируется комиссией, которая получает сведения от уполномоченных органов референтных стран. А вот подавать информацию комиссии должен непосредственно уполномоченный орган государства; если в качестве референтного государства выбрана Россия — Минздрав России», — сказал РБК Клыков.
Почему важна публикация экспертиз
Сейчас общество не вполне доверяет тому, что происходит в сфере фармацевтики, отмечает Светлана Завидова. «Доверия нет, потому что на российском рынке неоднократно звучали заявления о неэффективных препаратах, соответственно, возникает логичный вопрос — на основании чего вообще регистрировали лекарства. Потребителю сложно разобраться в информации, к примеру в инструкциях, но само ее наличие и оценка независимых экспертов повышает доверие к препарату. В настоящее время есть сомнения по ряду препаратов, которые попадают на российский рынок, а теперь подобные лекарства имеют шансы выйти на рынок ЕАЭС», — добавила Завидова.
Полная открытость информации, на основе которой Минздрав России принимает решение о допуске лекарства на рынок, — обязательное условие для того, чтобы потребитель получал только безопасные и эффективные препараты, говорит пресс-секретарь комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов.
«Необходимо, чтобы неограниченный круг независимых экспертов мог оценить исследования, доказывающие, что лекарство действительно лечит и не вызовет слишком много нежелательных побочных эффектов. Если независимая проверка невозможна, остается слепо доверять регулятору. А это не лучшая тактика, особенно в России», — говорит он. По словам представителя комиссии РАН, переход к регистрации лекарств по правилам ЕАЭС позволяет исключить «старые сомнительные лекарства». «Но вместо этого мы продолжаем видеть все те же нарушения и формальный подход», — сказал Талантов.
Осенью 2019 года комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований предъявляла похожие претензии Минздраву. Тогда комиссия отметила, что ведомство не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств, которые обращаются на российском рынке. По версии комиссии, эта обязанность прописана в законе «Об обращении лекарственных средств».
Минздрав в ответ на письма вице-президента РАН Алексея Хохлова пояснял, что экспертные заключения публикуются, но находятся в закрытой части сайта. Прочитать заключения на препараты может только их производитель, а сведения в заключениях составляют «коммерческую тайну», говорилось в одном из ответов ведомства.