Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств

В РАН считают, что Минздрав нарушает правила ЕАЭС из-за отсутствия в союзном реестре зарегистрированных лекарственных препаратов опубликованных экспертиз. Это повышает недоверие к фармацевтической отрасли, предупреждают эксперты

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Министерство здравоохранения России не публикует на сайте Единого реестра зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС (Евразийский экономический союз) заключительных экспертных отчетов о лекарственных препаратах, что нарушает как правила союза, так и собственный приказ ведомства. Об этом говорится в заявлении комиссии Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований, с которым ознакомился РБК.

Весной 2019 года вступило в силу распоряжение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о формовании, введении и использовании единого реестра медицинских изделий — с 2021 года лекарственные препараты будут регистрироваться только по правилам ЕАЭС, до 31 декабря 2025 года регистрационные досье всех лекарств должны быть приведены в соответствие с правилами союза.

Что такое экспертиза лекарства В экспертном отчете должна содержаться информация о безопасности, эффективности и качестве лекарства, на основании которой принимается решение о возможности его регистрации и, как следствие, допуска на рынок. Экспертиза содержит общее описание производства и качества препарата, детальную характеристику доклинических и клинических исследований, включая их вид, число и цели достижения, численность пациентов, а также информацию о нежелательных явлениях, которые вызывает препарат.

Что обнаружила комиссия РАН

В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза. 16 из них удостоверение о регистрации было выдано Минздравом России. Комиссия РАН обнаружила, что ни по одному из них экспертиза не опубликована. Корреспондент РБК убедился, что на 31 января в данных реестра отсутствовала информация об экспертизе всех 16 лекарств.