На юго-востоке Москвы загорелась электроподстанция

В районе Люблино в Москве загорелся трансформатор на электроподстанции «Чагино»

Трансформатор горит на территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«Возгорание в трансформаторе не влияет на функционирование системы энергоснабжения города, все потребители с напряжением», — подчеркнули в ведомстве.

Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляет 200 кв. метров.

Это уже второй пожар на территории электроподстанции за последние месяца. Так, в конце ноября там уже горел трансформатор на площади 200 кв. метров. Пострадавших в результате произошедшего не было. Возгорание тогда также не повлияло на функционирование систем энергоснабжения города.

Накануне в МЧС сообщали о пожаре в жилом доме в Москве, расположенного по адресу проспект Мира, 124, корпус 12. Площадь возгорания составила 150 кв. м, огонь удалось оперативно локализовать. В результате инцидента никто не пострадал.