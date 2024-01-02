В Москве в жилом доме на Проспекте Мира произошел пожар

В Москве на Проспекте Мира загорелся жилой дом

На северо-востоке Москвы загорелся жилой дом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар произошел в здании по адресу Проспект Мира, 124, корпус 12, горят межстенные перекрытия с первого по третий этаж. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти.

Жителей дома эвакуируют, по словам собеседника, в школе на Маломосковской улице, 7, организовали пункт временного размещения.

11 декабря в центре Москвы загорелась кровля главного здания Российской государственной библиотеки на улице Воздвиженка. На кровле горели деревянные конструкции на площади 5 кв. м. По данным SHOT, горела обшивка вокруг скульптуры на крыше библиотеки, где шел ремонт и строители не выключили обогреватель.

Два дня спустя на Лосиноостровской улице на востоке Москвы произошел пожар в конюшне. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Погибли 16 лошадей.