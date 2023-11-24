 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

На юго-востоке Москвы загорелась электроподстанция

В районе Люблино в Москве произошел пожар на электроподстанции «Чагино»

На юго-востоке Москвы загорелась электроподстанция
Video

В Москве в районе Люблино произошел пожар на территории электроподстанции «Чагино», сообщают ТАСС, РЕН ТВ и телеграм-каналы Mash и «112».

По словам источника ТАСС в оперативных службах, на электроподстанции, которая находится на Чагинской улице в районе дома № 2, строение 2, загорелось здание трансформатора. Площадь пожара составляет 200 кв. м, уточнил собеседник агентства.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, площадь пожара достигает 180 кв. м, пострадавших нет.

По данным РЕН ТВ, кроме трансформатора, горят еще около 120 л топлива.

Для тушения пожара на электроподстанции отключили сеть в трансформаторе, пишет Mash.

При пожаре в доме на северо-востоке Москвы погибли два человека
Общество

В ночь на 23 ноября в Подмосковье произошел пожар на электроподстанции. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на очевидцев писали о вспышке со стороны электроподстанции в Лыткарино. По данным Baza, около часа ночи местные жители заметили вспышку со стороны подстанции, после чего в округе отключилось электричество, а в стороне подстанции начался небольшой пожар. Несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено, передавал канал.

Как позже уточнили РБК в пресс-службе администрации городского округа Лыткарино, инцидент произошел в Ленинском городском округе, в Лыткарино все объекты жизнедеятельности работали в штатном режиме.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва Люблино подстанция Пожар

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В Башкирии при пожаре в доме погибли женщина с четырехлетней дочкой
Общество
В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице
Общество
В воинской части под Волгоградом произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Минобороны сообщило об уничтожении 16 дронов над двумя регионами Политика, 07:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:02
Цена килограмма бананов в магазинах впервые превысила 140 рублей Бизнес, 07:00
После Шабутдинова: пройдет ли в России чистка онлайн-образования Pro, 07:00
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:30
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
На юго-востоке Москвы загорелась электроподстанция Общество, 06:13
Всемирный банк сообщил о «потерянном десятилетии» в экономике Ирана Экономика, 06:07
Власти допустили отмену пошлин на топливо для Абхазии и Южной Осетии Бизнес, 06:00
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 06:00
Минздрав не поддержал проект о запрете продажи жидкостей для вейпов Общество, 05:56
Эксперты призвали «не нажимать кнопку паники» из-за пневмонии в Китае Общество, 05:47
«Мужчины не плачут» и еще пять мифов об инклюзивности РБК и МТС, 05:31