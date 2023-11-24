На юго-востоке Москвы загорелась электроподстанция

В районе Люблино в Москве произошел пожар на электроподстанции «Чагино»

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В Москве в районе Люблино произошел пожар на территории электроподстанции «Чагино», сообщают ТАСС, РЕН ТВ и телеграм-каналы Mash и «112».

По словам источника ТАСС в оперативных службах, на электроподстанции, которая находится на Чагинской улице в районе дома № 2, строение 2, загорелось здание трансформатора. Площадь пожара составляет 200 кв. м, уточнил собеседник агентства.

Как сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб, площадь пожара достигает 180 кв. м, пострадавших нет.

По данным РЕН ТВ, кроме трансформатора, горят еще около 120 л топлива.

Для тушения пожара на электроподстанции отключили сеть в трансформаторе, пишет Mash.

В ночь на 23 ноября в Подмосковье произошел пожар на электроподстанции. Телеграм-каналы Baza и Shot со ссылкой на очевидцев писали о вспышке со стороны электроподстанции в Лыткарино. По данным Baza, около часа ночи местные жители заметили вспышку со стороны подстанции, после чего в округе отключилось электричество, а в стороне подстанции начался небольшой пожар. Несколько населенных пунктов Подмосковья было обесточено, передавал канал.

Как позже уточнили РБК в пресс-службе администрации городского округа Лыткарино, инцидент произошел в Ленинском городском округе, в Лыткарино все объекты жизнедеятельности работали в штатном режиме.