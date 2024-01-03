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Военная операция на Украине ,  
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Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в родном селе

Погибших при обстреле Белгорода супругов с ребенком похоронили в селе Казацком
Сюжет
Военная операция на Украине

Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына, погибших при обстреле Белгорода 30 декабря, похоронили в селе Казацком Яковлевского округа, передает корреспондент «РИА Новости».

Церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Всю семью похоронили в одной общей могиле.

Как отмечает агентство, Дмитрий Ряполов много лет работал на руководящих позициях в структурах по водоснабжению областного центра. С 2020 по 2023 год он являлся директором «Белводканала». Его супруга Надежда работала там же экономистом.

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Политика
Фото:Reuters

Центр Белгорода подвергся обстрелу со стороны ВСУ 30 декабря, атака стала одной из самых массовых с начала спецоперации. По заявлению Минобороны, Киев использовал для атаки две ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Всего в результате обстрела погибли 25 человек, из которых пятеро — дети, еще 108 получили ранения различной степени тяжести.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя заявил, что за обстрелом стоит не только Киев, но и Брюссель, Лондон и Вашингтон.

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Теги
Белгород обстрел погибшие Семья Военная операция на Украине
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