Умер востоковед и политолог Алексей Малашенко

Малашенко был профессором политологии и экспертом по исламу, он изучал отношения России с арабским миром, а также феномен ислама в политической жизни Советского Союза и СНГ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

На 72-м году жизни скоропостижно умер главный научный сотрудник Центра ситуационного анализа Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко. Об этом на сайте сообщила пресс-служба Российского совета по международным делам (РСМД).

«На протяжении многих лет Алексей Всеволодович изучал ислам и российско-арабские отношения, внеся большой вклад в развитие арабских и исламских исследований», — говорится в сообщении.

В 1974 он окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете по специальности «История», а в 1995 году Малашенко получил степень доктора исторических наук в Институте востоковедения РАН, защитив диссертацию по теме «Феномен ислама в политической жизни СССР/СНГ». В 2004 году он стал профессором политологии.

В 2006-2006 годах преподавал в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). В 2007-2008 годах был профессором «Высшей школы экономики» (ВШЭ) и возглавлял программу Московского центра Карнеги (закрылся в сентябре), посвященной религии, обществу и безопасности.

Малашенко владел четырьмя языками — русским, французским, английским и арабским. Он автор и редактор 18 книг на этих языках, среди них «Islam in Central Asia», «Исламская альтернатива и исламистский проект» и «Ислам для России».