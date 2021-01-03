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Норвегия ужесточит введенные из-за коронавируса ограничения

Со следующей недели в Норвегии запретят продавать алкоголь в ресторанах и барах, а на частных мероприятиях вне дома, например на вечеринке в честь дня рождения, разрешат собирать не более пяти человек
Фото: Matt Dunham / AP
Фото: Matt Dunham / AP

В Норвегии растет заболеваемость COVID-19, поэтому власти приняли решение ужесточить ранее введенные меры для борьбы с инфекцией, в том числе запретить продажу алкоголя в кафе и ограничить количество людей на частных мероприятиях. Об этом объявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает NRK.

Число новых случаев заражения растет в 40 муниципалитетах и это вызывает у властей беспокойство, особенно на фоне возвращения людей в страну после праздников и обнаружения нового штамма коронавируса в стране, пояснила премьер.

С 4 по 18 января января в стране будут действовать следующие ограничения:

  • запрещена продажа алкоголя в кафе, хотя сами заведения остаются открытыми (сейчас запрещена продажа алкоголя после полуночи);
  • на частных мероприятиях вне дома, например на вечеринке в честь дня рождения, может быть не более пяти человек (до этого — не более 20 человек). На публичных мероприятиях в закрытых помещениях — не более десяти человек. При этом если присутствующие сидят на фиксированных местах, то их может быть максимум 200 (это правило остается неизменным);
  • на похоронах может быть не более 50 человек (даже если место нефиксированное).

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Афины, Греция

Также рекомендуется:

  • перевести все занятия в университетах, колледжах и профессиональных училищах в дистанционный формат;
  • гражданам избегать ненужных поездок;
  • торговым центрам необходимо регулировать численность посетителей на своей территории, чтобы они могли соблюдать дистанцию;
  • организаторам отложить все запланированные досуговые, спортивные и культурные мероприятия.
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В середине января правительство пересмотрит введенные меры исходя из текущей эпидемиологической ситуации. При этом более жесткие по сравнению с остальной страной ограничения уже действуют в Осло. Там запрещены все общественные мероприятия и встречи за пределами своих домов, а также закрыты кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. С середины ноября в ресторанах столицы не подают алкоголь.

С начала пандемии в Норвегии зарегистрировали 50,5 тыс. заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли в стране 436 инфицированных. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Мария Лисицына, Виктория Полякова
Норвегия коронавирус ограничения
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