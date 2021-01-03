Норвегия ужесточит введенные из-за коронавируса ограничения

Со следующей недели в Норвегии запретят продавать алкоголь в ресторанах и барах, а на частных мероприятиях вне дома, например на вечеринке в честь дня рождения, разрешат собирать не более пяти человек

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В Норвегии растет заболеваемость COVID-19, поэтому власти приняли решение ужесточить ранее введенные меры для борьбы с инфекцией, в том числе запретить продажу алкоголя в кафе и ограничить количество людей на частных мероприятиях. Об этом объявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает NRK.

Число новых случаев заражения растет в 40 муниципалитетах и это вызывает у властей беспокойство, особенно на фоне возвращения людей в страну после праздников и обнаружения нового штамма коронавируса в стране, пояснила премьер.

С 4 по 18 января января в стране будут действовать следующие ограничения: