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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга заявили об ожидании трех волн COVID-19 после праздников

Пока число госпитализаций в городе упало на треть, однако заболеваемость вновь может подскочить после Нового года, Рождества и по возвращении людей из отпусков, заявил вице-губернатор Евгений Елин
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

После окончания новогодних каникул в Петербурге могут пройти три волны заболеваемости COVID-19, заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Фонтанка»

Чиновник рассказал, что во время праздников число госпитализаций в регионе снизилось на 30%. Елин объяснил это тем, что в это время люди предпочитают находиться дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваемости]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — пояснил вице-губернатор.

Он призвал горожан оставаться дома, не гулять и «не обниматься».

В Петербурге после Нового года смягчат ограничения на работу ресторанов
Политика
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Сейчас Петербург находится на втором месте после Москвы по общему числу зараженных, а также по числу смертельных исходов. Всего в регионе выявили 253,3 тыс. заразившихся коронавирусом, скончались 7,9 тыс.

Власти города были вынуждены существенно ограничить работу ресторанов и баров, в том числе в Новый год и во время каникул. Также временно закрылись аквапарки и океанариумы, ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.

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Инфекционисты разошлись во мнениях, стоит ли ожидать роста заболеваемости после праздников. Инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков полагает, что число новых случаев COVID-19 будет увеличиваться, так как люди будут контактировать друг с другом во время каникул. Стабилизации ситуации в России можно будет ожидать только к концу февраля, уверен он.

Инфекционисты предупредили о росте заболеваемости COVID после праздников
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев утверждает, что повышение заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом традиционно для послепраздничного периода.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в свою очередь указывает на то, что кто-то проводит праздники дома, кто-то — в компании, это не позволяет с уверенностью утверждать, что кривая заражаемости поползет вверх. Однако и вниз она однозначно не пойдет, уверен Аграновский.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также отметила, что на заболеваемость COVID-19 влияет слишком много факторов, чтобы однозначно связывать ее с праздниками.

Автор
Мария Лисицына
Санкт-Петербург коронавирус
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