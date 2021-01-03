Власти Петербурга заявили об ожидании трех волн COVID-19 после праздников

Сейчас Петербург находится на втором месте после Москвы по общему числу зараженных, а также по числу смертельных исходов. Всего в регионе выявили 253,3 тыс. заразившихся коронавирусом, скончались 7,9 тыс.
Власти города были вынуждены существенно ограничить работу ресторанов и баров, в том числе в Новый год и во время каникул. Также временно закрылись аквапарки и океанариумы, ледовые катки, выставки, музеи, театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров.
Инфекционисты разошлись во мнениях, стоит ли ожидать роста заболеваемости после праздников. Инфекционист и главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков полагает, что число новых случаев COVID-19 будет увеличиваться, так как люди будут контактировать друг с другом во время каникул. Стабилизации ситуации в России можно будет ожидать только к концу февраля, уверен он.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев утверждает, что повышение заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом традиционно для послепраздничного периода.
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в свою очередь указывает на то, что кто-то проводит праздники дома, кто-то — в компании, это не позволяет с уверенностью утверждать, что кривая заражаемости поползет вверх. Однако и вниз она однозначно не пойдет, уверен Аграновский.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также отметила, что на заболеваемость COVID-19 влияет слишком много факторов, чтобы однозначно связывать ее с праздниками.