Власти Петербурга заявили об ожидании трех волн COVID-19 после праздников

Пока число госпитализаций в городе упало на треть, однако заболеваемость вновь может подскочить после Нового года, Рождества и по возвращении людей из отпусков, заявил вице-губернатор Евгений Елин

Санкт-Петербург (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

После окончания новогодних каникул в Петербурге могут пройти три волны заболеваемости COVID-19, заявил вице-губернатор Евгений Елин, передает «Фонтанка»

Чиновник рассказал, что во время праздников число госпитализаций в регионе снизилось на 30%. Елин объяснил это тем, что в это время люди предпочитают находиться дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждем после окончания праздников три новые волны [заболеваемости]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — пояснил вице-губернатор.

Он призвал горожан оставаться дома, не гулять и «не обниматься».