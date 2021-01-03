Инфекционисты предупредили о росте заболеваемости COVID после праздников

С ним согласен и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он считает, что после каникул Москву ждет повышением заболеваемости COVID-19. «Обычно после каникул зимних повышение идет. А во время самих каникул идет снижение заболеваемости. Это на основании долголетних наблюдений за респираторными заболеваниями и гриппом», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

С расширением кампании вакцинации в столице можно ожидать успехов в борьбе с вирусом, отметил Малышев.

Опрошенные РБК эксперты не стали твердо утверждать, что заболеваемость на фоне праздников вырастет, объяснив это большим количеством фактором, которые могут повлиять на эпидемиологические процессы.

«Исходя из общих соображений, нет никаких оснований не считать, что заболеваемость после праздников возрастет. Потому что больше контактов — больше шанс, что вырастет заболеваемость, — считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. — С другой стороны, все не так просто. Ведь многие люди сидят дома, и количество этих контактов уменьшилось. Но хоть какими-то компаниями люди собирались. Нельзя сказать, что со стопроцентной вероятностью после праздников кривая заболеваемости поползет вверх». Эксперт допустил, что она может остаться неизменной, но выразил уверенность в том, что вниз кривая не пойдет.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в свою очередь отказалась напрямую связывать возможный рост заболеваемости с праздниками. Она указала на то, что нужно учитывать факторы погоды, температурного режима и сезонной волны респираторной инфекции, которые в конце января и феврале находятся на подъеме.

«Поэтому ничего удивительного не будет, если и коронавирус, и другие коронавирусные инфекции, кроме ковида, «расцветут». Если люди будут проявлять признаки простуды, вполне возможно, что тесты будут специфично отслеживать коронавирус типа «Бета» и приписывать их ковиду. Скорее всего будет всплеск заболеваемости, — полагает Попович. — Кроме того, многие москвичи уехали, в Москве сегодня резкое снижение заболеваемости. Москвичи уехали в разные регионы и вполне возможно, что там начнется вспышка, как это было летом в отпускной период. И, вернувшись оттуда, они могут привезти вирус».

Она допустила, что суточный прирост в России в будущем может составить 30 тыс., но оговорилась, что прогнозы делать некорректно, так как вакцинация может сбить волную заболеваемости.

Ранее в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в программу вакцинации с 4 января будут включены работники банковской сферы, бюджетных учреждений и органов власти. Всего препарат, защищающий от заражения коронавирусом, получили более 50 тыс. жителей Москвы.