Два человека погибли в аварии на МКАД

Фото: DtOperativno / Telegram

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате аварии на 20-м км МКАД. Об этом в своем Telegram-канале сообщает департамент транспорта Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло на внешней стороне МКАД при съезде на дублер (после съезда на Бесединское шоссе). Сообщается, что автомобиль наехал на препятствие.

Из-за аварии съезд полностью перекрыт, сообщили в дептрансе. Также перекрыты две полосы МКАД.

Ранее в Московской области в ДТП погиб фельдшер, приехавший по вызову к пострадавшим в другой аварии. Автомобиль «ВАЗ-2112» врезался в машину скорой, после чего наехал на медика и других людей. «РИА Новости» сообщает, что в обеих авариях травмы получили пять человек. Троих человек зажало в автомобиле при первом ДТП. При втором столкновении, когда погиб фельдшер, пострадали инспектор ГИБДД и водитель скорой помощи.