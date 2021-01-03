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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки умерли 504 человека с коронавирусом

После этого общее число летальных исходов в стране, по данным оперативного штаба, выросло до 58 506, всего COVID-19 в стране заболели 3,2 млн человек
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В течение 24 часов в России скончались 504 человека с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего за время распространения вируса в стране умерли 58 506 человек, заболевших COVID-19.

Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 80, за время пандемии в регионе скончались 7925 человек. Еще 77 смертей пришлось на Москву (11 433 летальных случая с начала пандемии), 25 — на Ростовскую область (2111 случаев с начала пандемии), по 20 — на Московскую область и Красноярский край (2948 и 1760 случаев с начала пандемии соответственно).

Также 18 человек за сутки умерли в Свердловской области, 15 — в Нижегородской, 13 — в Иркутской.

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По данным Росстата, число умерших с COVID-19 в России с апреля по ноябрь превысило 100 тыс. и составило 116 030. Статистическое ведомство учитывает все смерти пациентов с коронавирусом, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений другого заболевания.

Суточный прирост зараженных в России 3 января оказался наименьшим более чем за месяц, по данным штаба. В этот день в России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом, меньше регистрировали только 25 ноября (23 675). Общее число заболевших COVID-19, таким образом, выросло до 3 236 787.

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От этого количества 559,3 тыс. человек проходят лечение, а 2,6 млн уже выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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