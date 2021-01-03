В России за сутки умерли 504 человека с коронавирусом

После этого общее число летальных исходов в стране, по данным оперативного штаба, выросло до 58 506, всего COVID-19 в стране заболели 3,2 млн человек

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В течение 24 часов в России скончались 504 человека с подтвержденным коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего за время распространения вируса в стране умерли 58 506 человек, заболевших COVID-19.

Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге — 80, за время пандемии в регионе скончались 7925 человек. Еще 77 смертей пришлось на Москву (11 433 летальных случая с начала пандемии), 25 — на Ростовскую область (2111 случаев с начала пандемии), по 20 — на Московскую область и Красноярский край (2948 и 1760 случаев с начала пандемии соответственно).

Также 18 человек за сутки умерли в Свердловской области, 15 — в Нижегородской, 13 — в Иркутской.