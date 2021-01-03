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В России впервые с конца ноября выявили менее 25 тыс. заболевших COVID

За сутки в стране зафиксировали 24,1 тыс. зараженных коронавирусом, меньше выявляли только 25 ноября. Общее число известных случаев заражения уже превышает 3,2 млн
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это суточный минимум новых зараженных более чем за месяц. Меньший прирост зафиксировали только 25 ноября, тогда стало известно о 23 675 заразившихся.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло до 3 236 787.

Больше всего людей с COVID-19 выявили в Москве — 824,9 тыс. человек (плюс 3851 за сутки), еще 253,3 тыс. заразившихся проживают в Санкт-Петербурге (плюс 3738 за сутки) и 160 тыс. — в Московской области (плюс 1539 за сутки).

Сейчас в России курс лечения проходят 559,3 тыс. человек. Помимо этого, 2,6 млн выздоровели с начала пандемии, за прошедшие сутки это число увеличилось на 19,8 тыс.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Суточный прирост новых летальных исходов в России составил 504. После этого общее число смертей от коронавируса, по данным оперативного штаба, выросло до 58 506.

В России продолжается кампания вакцинации от коронавируса. По состоянию на 2 января препарат получили уже более 800 тыс. человек, сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Всего в регионы было отправлено свыше 1,5 млн доз вакцины. В числе вакцинированных — люди старше 60 лет, которые входят в группу риска.

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Одновременно в стране идет выдача паспортов вакцинации, в которых содержится информация о сделанной прививке от коронавируса. В перспективе в документ могут включить информацию и о других прививках.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
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