В России впервые с конца ноября выявили менее 25 тыс. заболевших COVID

За сутки в стране зафиксировали 24,1 тыс. зараженных коронавирусом, меньше выявляли только 25 ноября. Общее число известных случаев заражения уже превышает 3,2 млн

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 24 150 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это суточный минимум новых зараженных более чем за месяц. Меньший прирост зафиксировали только 25 ноября, тогда стало известно о 23 675 заразившихся.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии выросло до 3 236 787.

Больше всего людей с COVID-19 выявили в Москве — 824,9 тыс. человек (плюс 3851 за сутки), еще 253,3 тыс. заразившихся проживают в Санкт-Петербурге (плюс 3738 за сутки) и 160 тыс. — в Московской области (плюс 1539 за сутки).

Сейчас в России курс лечения проходят 559,3 тыс. человек. Помимо этого, 2,6 млн выздоровели с начала пандемии, за прошедшие сутки это число увеличилось на 19,8 тыс.