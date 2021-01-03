Россияне негативнее всех отнеслись к росту доли женщин в руководстве
В России больше всего людей, по сравнению с другими странами, которые негативно относятся к идее об увеличении числа женщин-руководителей, выяснили компания «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR (отчет об исследовании есть у РБК).
Они изучили отношение жителей десяти стран к утверждению «Женщины должны быть чаще представлены в руководстве компаний». «Полностью не согласен» в России ответили 7% опрошенных, это самый высокий показатель среди всех стран, участвующих в опросе. В трех странах — США, Германии и Корее — он составляет 3%, в остальных — по 2 и 1%.
Еще 14% респондентов-россиян признались, что «в чем-то не согласны» с этим утверждением. Такой же ответ дали 12% участников опроса из Кореи и от 2 до 8% в остальных странах.
При этом в России также самая высокая доля тех, кто нейтрально относится к идее об увеличении числа женщин-руководителей — 46%. Еще 23% россиян заявили, что в чем-то с ней согласны, 10% согласны полностью.