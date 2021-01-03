Россияне негативнее всех отнеслись к росту доли женщин в руководстве

В России 7% респондентов полностью не согласны с идеей о том, что женщин-руководителей должно быть больше, это самый высокий показатель по миру. Положительнее всего к женщинам в руководстве отнеслись в Бразилии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России больше всего людей, по сравнению с другими странами, которые негативно относятся к идее об увеличении числа женщин-руководителей, выяснили компания «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR (отчет об исследовании есть у РБК).

Исследование проводилось в апреле в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее, Китае. В нем приняли участие более 7,1 тыс. человек из разных социально-демографических групп. В России исследователи опросили 800 человек.

Они изучили отношение жителей десяти стран к утверждению «Женщины должны быть чаще представлены в руководстве компаний». «Полностью не согласен» в России ответили 7% опрошенных, это самый высокий показатель среди всех стран, участвующих в опросе. В трех странах — США, Германии и Корее — он составляет 3%, в остальных — по 2 и 1%.

Еще 14% респондентов-россиян признались, что «в чем-то не согласны» с этим утверждением. Такой же ответ дали 12% участников опроса из Кореи и от 2 до 8% в остальных странах.

При этом в России также самая высокая доля тех, кто нейтрально относится к идее об увеличении числа женщин-руководителей — 46%. Еще 23% россиян заявили, что в чем-то с ней согласны, 10% согласны полностью.