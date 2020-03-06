Deloitte назвал долю женщин во главе российских компаний

Проведенное Deloitte исследование показало, что доля женщин-CEO снижается с ростом выручки компаний. В результате среди руководителей крупнейших компаний женщин всего 6,5%

Женщины руководят каждой пятой компанией России, доля женщин-CEO (руководителей компаний, от английского Chief Executive Officer) в стране выше средней по миру примерно в 4,5 раза, говорится в исследовании компании Deloitte, поступившем в РБК. Россия, тем не менее, уступает Европе, где доля женщин среди СЕО составляет 34,8%.

Согласно подсчетам экспертов, выше всего доля женщин среди руководителей небольших компаний с выручкой менее 800 млн руб. в год, в крупных компаниях она снижается до 12%, а в 200 крупнейших — падает до 6,5%.

«Четко просматривается следующая взаимосвязь: чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO», — отмечают авторы исследования, изучившие более 224 тыс. компаний, представляющих 19 отраслей экономики России.

При этом в разных сегментах экономики доля женщин-CEO различается в несколько раз. Максимума она достигает в сфере образования, где женщины руководят почти половиной всех компаний (42%), а минимума — в сферах добычи полезных ископаемых, госсекторе и сфере обеспечения безопасности (по 6%).

В других сферах деятельности доля женщин составляет: