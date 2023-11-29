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В Петербурге полковника и майора МВД задержали по делу о взятке

«Фонтанка»: в Петербурге полковника и майора МВД задержали по делу о взятке
Следователи требовали взятку в размере ₽8 млн от свидетеля в одном из уголовных дел, угрожая привлечь к уголовной ответственности. Их задержали сотрудники ФСБ. Задержанным грозит до 15 лет заключения
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержаны два следователя главного управления МВД по городу и области по делу о взятке в рахмере 8 млн руб., в их домах проходят обыски, сообщили в Следственном комитете.

Фигуранты дела — начальник пятого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователь отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности, а также в сфере агропромышленного и топливно-энергетического комплексов того же отдела главного следственного управления ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщили в СК.

Дело заведено по статье получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), по ней грозит заключение на срок до 15 лет.

Речь идет о полковнике юстиции Игоре Шиховцове и его подчиненной — майоре юстиции Зайцевой, уточняет «Фонтанка».

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Следствие полагает, что подозреваемые в ноябре потребовали взятку у местной жительницы, которая проходит свидетельницей по уголовному делу об особо крупной растрате. Они угрожали женщине в случае отказа дать взятку привлечь ее к уголовной ответственности. Получение взятки планировалось через посредников из числа знакомых. При передаче денег 24 ноября задержали сначала посредников, а позже и одного из подозреваемых, рассказывали в СК.

«Фонтанка» писала тогда, что с учетом посредников сумма взятки выросла до 15 млн руб., из-за чего жертва вымогательства обратилась в ФСБ. Но, по данным издания, было передано 8 млн руб., сотрудники спецслужбы задержали Шиховцова с поличным.

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По сведениям издания, уголовное дело против Шиховцова завели 28 ноября. Привлекать полковника юстиции по статье УК вправе только глава СК или его заместитель. В опубликованном СК сообщении отмечается, что дело завел заместитель главы СК Эдуард Кабуреев.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
МВД Санкт-Петербург взятка следователи
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