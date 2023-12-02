Экс-министра транспорта Чувашии задержали по уголовному делу

Осипов в начале октября ушел в отставку. Глава Чувашии сообщал, что следственные органы должны будут проверить нарушения, связанные с его работой. Mash пишет, что речь может идти о хищениях, совершенных сыном чиновника

Владимир Осипов (Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики)

Бывшего главу минтранса Чувашии Владимира Осипова задержали в рамках расследования уголовного дела, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детали дела не приводятся.

Осипов ушел в отставку в начале октября этого года. Незадолго до этого прокуратура Чувашии выявила 555 нарушений в сфере реализации национальных и региональных проектов, в том числе были отмечены проблемы с реализацией программы «Региональная и местная дорожная сеть». На нее из бюджета было выделено 4,6 млрд руб., кассовое исполнение на 31 августа составило менее 50% — порядка 2,2 млрд руб.



ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах писал, что по инициативе прокуратуры Чувашии в рамках уголовного дела о строительстве дорог в регионе прошли обыски в минтрансе и минфине региона.

Глава республики Олег Николаев, объявляя об отставке Осипова, поблагодарил его, но и отметил, что надеется на «объективную оценку» следственными органами «допущенных нарушений» в соответствии с законом.



Mash пишет, что Осипова задержали в его доме и доставили в СК. Телеграм-канал связывает расследование против него с хищениями, которые совершил его сын Артем. По данным канала, он владел компанией ООО «Ярд» — она получала контракты от фирмы «Дорстар» на ремонт дорог в Чебоксарах в обход тендеров. При этом работы не завершались в срок. Как пишет Mash, в конце сентября в связи с делом проходили обыски у Осипова-старшего и в компаниях, которые могли быть связаны с «Ярдом».