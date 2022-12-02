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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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«Коммерсантъ» узнал о планах властей ввести возрастную маркировку игр

«Коммерсантъ»: в России разработают систему возрастной маркировки видеоигр
Власти намерены ввести отдельную систему маркировки игрового видеоконтета по возрасту, выяснил «Коммерсантъ». В правительстве считают, что мера поможет защитить детей от «деструктивной информации»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство до конца года планирует внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» мероприятия, связанные с регулированием контента в видеоиграх, пишет «Коммерсантъ». Об этом изданию рассказал источник, близкий к одному из профильных министерств, и подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Изменения в законодательстве, в том числе обязательная возрастная маркировка игр, будут направлены на «предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации», пояснили в аппарате вице-премьера. Сейчас разработанные Минэкономики изменения вынесены на утверждение профильной комиcсии.

По словам собеседника издания, разрабатываемая система будет аналогична европейской рейтинговой системе PEGI (Pan European Game Information), которая используется для присвоения рейтинга играм с 2003 года и сейчас применяется в 39 странах. Однако, по словам собеседника «Коммерсанта», между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы. В дискуссии по этому вопросу участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, VK (развивает VK Play) и 1С (у нее есть кипрское игровое подразделение 1 C-777 Limited).

Опрошенные изданием юристы указывают, что российское законодательство уже предусматривает возрастную маркировку контента в рамках ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Однако, по словам руководителя практики по сопровождению IP- и IT-сделок Semenov & Pevzner Ирины Остапчук, сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией — ее присваивает производитель игры, а контролирующие органы могут провести проверку уже выпущенной игры по своей инициативе или запросу гражданина.

В июне газета сообщала, что подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) предложило обязать владельцев игровых платформ хранить в России информацию о пользователях и содержимое их сообщений, в том числе видео- и аудиозаписи. Эта мера предусмотрена «законом Яровой», который предписывает операторам связи и интернет-площадкам (форумам, мессенджерам, соцсетям и сервисам знакомств) в течение определенного периода хранить записи разговоров, переписку и другую коммуникацию клиентов.

Также ведомство хочет определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов (lootbox — виртуальный ящик со случайным набором предметов), стриминговых платформ и донатов, то есть пожертвований стримеру от зрителей, а сами игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров признать организаторами распространения информации (ОРИ). Эта инициатива уже обсуждается с бизнесом, писал «Коммерсантъ» в ноябре, однако участники рынка, по данным газеты, «смотрят на инициативу с опаской», так как ее исполнение потребует новых инвестиций в инфраструктуру и несет риски для издателей игр.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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