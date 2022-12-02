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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Минобрнауки выявило «признаки недостоверных данных» в отчетах МГИМО и ВШЭ

Минобрнауки выявило «признаки недостоверных данных» в отчетах МГИМО, ВШЭ и РАНХиГС
Речь идет о 73 российских вузах, получающих федеральное финансирование в рамках госпрограммы «Приоритет-2030». О каких данных идет речь, ведомство не уточняет

В отчетах 73 российских университетов, получающих федеральное финансирование в рамках госпрограммы «Приоритет-2030», Минобрнауки выявило «признаки недостоверных данных», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ведомства об итогах первого года реализации проекта.

Речь идет, в частности, о МГТУ им. Баумана, РАНХиГС, МИФИ, МГИМО, Нижегородском госуниверситете имени Н. И. Лобачевского, РХТУ им. Менделеева, ДВФК, ВШЭ, МФТИ, МЭИ и Сеченовском университете.

Из протокола заседания ведомственной комиссии следует, что 64 вуза из 106 добились нужных показателей эффективности, тогда как у 41 возникли проблемы с результатами. Среди последних — МИСиС, МИРЭА, РНИМУ им. Пирогова. Детали в документе не раскрываются. Еще десять вузов не выполнили «прочие обязательства».

Минобрнауки до 15 декабря потребует вернуть средства от тех учебных заведений, которые не выполнили обязательства по гранту «более чем на 5%». Кроме того, ведомство проведет «документарную проверку» университетов, которые могли представить недостоверные отчеты.

В Минобрнауки не раскрыли подробностей по поводу претензий к вузам, лишь пообещав продолжить «жесткий контроль за исполнением программ развития вузов в соответствии с установленными показателями эффективности».

Программа «Приоритет 2030» реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты». Она была запущена летом 2021 года и рассчитана на десять лет. Ее цель — к 2030 году сформировать в России более 100 центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

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В программе участвует 121 университет. 15 из них являются кандидатами на участие, ежегодно им выплачивают по 50 млн рублей. 106 вузов получают грант в размере 100 млн руб., 45 из них дополнительно перечисляют до 1 млрд руб. в год «на проведение прорывных научных исследований, создание наукоемких продуктов, разработку востребованных и передовых технологий для российской экономики».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобрнауки вузы
Новогодний Миллиард
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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