Медведев поручил оцифровать советские законы

Премьер заявил, что неактуальные советские акты начали отсекать, потому что «некоторые требования действительно выглядят как абсолютная экзотика»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства дал поручение оцифровать нормативные акты времен СССР и РСФСР, которые останутся после реформы контрольно-надзорной деятельности. Он объяснил это тем, что единого архива ведомственных актов тех времен нет и работу по ним приходится делать вручную.

«В то время, когда они писались, никто, естественно, и не думал о дальнейшем развитии технологий», — сказал Медведев, его слова опубликованы на сайте кабинета министров.

Глава правительства отметил, что неактуальные советские акты начали отсекать, потому что «некоторые требования действительно выглядят как абсолютная экзотика». «В новой системе государственного контроля не должно быть места устаревшим и подчас даже абсурдным требованиям», — сказал Медведев.

Вместе с тем он призвал быть максимально аккуратными с нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. В качестве примера он назвал компенсации жителям Крайнего Севера, а также дополнительные дни к отпуску для медиков домов-интернатов в сельской местности, а также водителей скорых. «Все эти льготы должны сохраниться, потому что мы говорим не о том, чтобы что-то почикать и забыть, а о том, чтобы убрать избыточные нормативные требования».