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Медведев поручил оцифровать советские законы
Премьер заявил, что неактуальные советские акты начали отсекать, потому что «некоторые требования действительно выглядят как абсолютная экзотика»
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании правительства дал поручение оцифровать нормативные акты времен СССР и РСФСР, которые останутся после реформы контрольно-надзорной деятельности. Он объяснил это тем, что единого архива ведомственных актов тех времен нет и работу по ним приходится делать вручную.

«В то время, когда они писались, никто, естественно, и не думал о дальнейшем развитии технологий», — сказал Медведев, его слова опубликованы на сайте кабинета министров.

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Глава правительства отметил, что неактуальные советские акты начали отсекать, потому что «некоторые требования действительно выглядят как абсолютная экзотика». «В новой системе государственного контроля не должно быть места устаревшим и подчас даже абсурдным требованиям», — сказал Медведев.

Вместе с тем он призвал быть максимально аккуратными с нормами, где закреплены действующие права, полномочия и льготы, касающиеся граждан. В качестве примера он назвал компенсации жителям Крайнего Севера, а также дополнительные дни к отпуску для медиков домов-интернатов в сельской местности, а также водителей скорых. «Все эти льготы должны сохраниться, потому что мы говорим не о том, чтобы что-то почикать и забыть, а о том, чтобы убрать избыточные нормативные требования».

Отмена фактически недействующих нормативных документов советского времени является частью переходного периода, который должен ускорить действие «регуляторной гильотины». В августе замглавы аппарата правительства Юрий Любимов оценил их количество в 15 тыс.

В сентябре Медведев поручил прекратить действие документов, принятых в СССР и РСФСР, до конца года. Как отмечал тогда глава аппарата правительства Константин Чуйченко, приложение к распоряжению премьера укладывалось в 1992 страницы: в перечне было указано 20 419 актов, что стало своеобразным рекордом, по словам Чуйченко.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дмитрий Медведев
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