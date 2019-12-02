Россияне в черную пятницу потратили в онлайн-магазинах больше на ₽5 млрд

Самыми активными в период распродаж оказались покупатели в возрасте от 25 до 34 лет. Средний чек составил 1039 руб., большинство покупок люди делали в магазинах одежды, обуви и аксессуаров

Фото: Владислав Шатило / РБК

Продажи в интернет-магазинах за три дня «черной пятницы», которая проходила в России с 29 ноября по 1 декабря, выросли до 22,3 млрд руб. против 17,4 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Об этом РБК сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. «Как мы и прогнозировали, общий оборот акции в интернете побил прошлогодний рекорд: по нашим расчетам, россияне совершили покупок онлайн на сумму 22,3 млрд руб. против 17,4 млрд в 2018 году», — рассказал он.

Наибольшим спросом, по данным АКИТ, пользовались технологичные товары: в топ-3 категорий вошли смартфоны и другие гаджеты, бытовая техника и электроника, но не менее популярными были запросы о бронировании отелей и доставке продуктов.

В «черной пятнице» активно участвуют практически все возрастные группы: 25% от всей аудитории составляет молодежь в возрасте от 25 до 34 лет, за ними следуют люди от 35 до 44 лет (21,9%), взрослые от 45 до 54 лет (19,2%), далее — от 18 до 24 лет (13,1%), на россиян от 55 лет и старше приходится 12,2%. Средний чек россиянина составил 1039 руб, уточнили в ассоциации. Большинство покупок совершались в магазинах одежды, обуви и аксессуаров — на них пришлось около 47% от общего оборота акции, здесь в среднем люди отдавали по 1398,41 руб.

На интернет-площадке «Настоящая черная пятница» (b-friday.com) назвали самой популярной акцию «Перекрестка»: здесь продавали товары по одному рублю, рассказала «РИА Новости» представитель платформы Мария Комендантова. Также в топе по скидочным предложениям оказались «М.Видео» и Re-Store, интернет-магазин «Ростелекома» и онлайн-игры World of Warships.

На сайте b-friday.com россияне покупали смартфоны и планшеты, бытовую технику, другую электронику, обувь и аксессуары, туристические путевки и автотовары. Более трети посетителей площадки пришлось на Москву и Петербург (35%), за ними следуют жители Краснодарского, Пермского и Красноярского краев, Нижегородской, Свердловской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской и Иркутской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан. Среди посетителей сайта «Настоящая черная пятница» было больше мужчин (59,1%), на женщин пришлось 40,9%.