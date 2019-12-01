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Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Жители США потратили на покупки в интернете $7,4 млрд. Это следует из данных Adobe Analytics, передает агентство CNBC.

Такая сумма стала рекордной за все время распродаж, уступив только «киберпонедельнику» 2018 года, который собрал доходов в размере $7,9 млрд. По мнению аналитиков, доходы от покупок в предстоящий понедельник могут достигнуть $9,4 млрд.

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Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж

Средняя стоимость заказа на одного человека составила $168, увеличив прошлогодний показатель на 6%.Наиболее покупаемыми товарами стали игрушки Disney из мультфильма «Холодное сердце 2», видеоигры FIFA 20 и Madden 20, а также наушники Apple Airpods и телевизоры Samsung.

«Черная пятница» — следующий день после празднуемого в США Дня благодарения, с которого традиционно начинается старт рождественских распродаж.

Теги: онлайн-шопинг, США, «Черная пятница»
Материалы по теме
Как в мире проходит «черная пятница». Фоторепортаж
Общество
Прошедшая «черная пятница» стала рекордной по онлайн-продажам в США
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