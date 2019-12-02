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СМИ узнали о критике законопроекта о виноделии Кремлем
Проект закона о виноградарстве и виноделии подвергся критике государственно-правового управления президента: эксперты сочли нормы законопроекта противоречащими уже принятому техрегламенту ЕАЭС
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Входящее в состав администрации президента России государственно-правовое управление (ГПУ) подвергло критике принятый Госдумой в первом чтении проект закона о «О виноградарстве и виноделии», сообщает газета «Ведомости». По данным издания, которое ознакомилось с заключением ГПУ, на перечисление недостатков законопроекта ушло 14 страниц. Содержание документа газете подтвердили два источника, близких к Госдуме.

В частности, говорится в статье, эксперты ГПУ указали на несоответствие положений законопроекта нормам уже принятого технического регламента стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия), который должен вступить в силу в 2021 году. Последний в отличие от законопроекта не предусматривает ограничений по стране происхождения виноматериала и по смешиванию российского вина с импортным. Если требования закона не совпадают с регламентом ЕАЭС, то не могут быть признаны обязательными, пишет газета со ссылкой на представителя Минфина.

Кроме того, эксперты ГПУ усомнились в возможности реализации положений о наделении российских контролирующих органов полномочиями по надзору за соответствием технологий производства вина на территории других стран принятым в России нормам и т.д.

Соавтор законопроекта депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил «Ведомостям», что ГПУ дало «дельные предложения», которые будут учтены при разработке поправок ко второму чтению. Детали этих предложений он не раскрыл.

Проект закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которым предлагается закрепить само понятие «вино», был внесен в Госдуму 16 октября. Тогда председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин говорил, что после принятия этого закона можно будет говорить о создании в России отрасли виноградарства и виноделия.

Особое внимание документ уделяет продвижению вин отечественного производства в торговле. «При розничной продаже российских вин защищенного наименования, а также вин, крепленых вин, игристых вин, полностью (на 100%) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (вино России), в торговом зале или ином месте продажи их размещение (выкладка) должно сопровождаться надписью: «Вино России», — говорится в законопроекте.

19 ноября Госдума приняла этот законопроект в первом чтении, дата рассмотрения во втором чтении пока не определена.

Председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью «Известиям» от 18 ноября называл законопроект «настоящей революцией». «Ничего подобного в России до сих пор не было. Сейчас наконец принимается закон, где впервые в нашей истории будет дано определение, что такое вино: вино — это продукт брожения винограда, и ничто иное. И что такое российское вино: это вино, которое изготовлено из винограда, выращенного в России. Я надеюсь, это оздоровит отрасль», — сказал он.

Автор: Евгений Калюков
Теги: виноделие, законопроект
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Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России
Бизнес
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о виноделии в России
Бизнес
Володин анонсировал создание в России отрасли виноградарства и виноделия
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