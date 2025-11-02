 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Ленфильм» ответил на сообщения о «полуголом модном показе» в его здании

Киностудия «Ленфильм» заявила, что охрана не допускала на мероприятие, проходящее на его площадке, неподобающе одетых гостей. Вечеринка в честь дня рождения клуба Kontrkult прошла 1 ноября
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Ленфильм» прокомментировал публикацию о «полуголой» вечеринке в павильоне киностудии. Посетителей в состоянии опьянения и неподобающем виде не пускала охрана, сообщила «РИА Новости» пресс-служба.

В ночь на 2 ноября телеканал 78 сообщил, что в здании «Ленфильма» прошел «полуголый модный показ». Речь идет о вечеринке, организованной в честь дня рождения клуба любителей техно-музыки Kontrkult. Гости мероприятия танцевали в коротких топах или с голым торсом — это видно на кадрах, которые опубликовал телеканал.

«Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений», — заявили в киностудии. Там также отметили, что мероприятия для молодежи «по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера».

РБК направил запрос в Ленфильм.

В правилах, которые Kontrkult прописал для гостей, указано, что нужно приходить «нарядными, но не откровенно одетыми». Также посетителей рейва попросили «обойти стороной вульгарные заигрывания с хеллоуинской тематикой» и отдавать предпочтение «строгости и классическим силуэтам».

Кроме того, организаторы предупреждали, что запрещено курить в здании, приходить в состоянии сильного опьянения и шуметь на улице.

Собчак после речи Макарова на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Бизнес

Это не первое подобное мероприятие, которое проводит андеграудный клуб Kontrkult. Так, в августе рейв c модным показом прошел в здании неработающего терминала «Пулково-2», который прекратил работу с пассажирами более 10 лет назад.

В программу вечера входили BDSK, SHULYA, Panorama Channel, SUPERLATIVE & SIBERRA, «Ниеншанц», DJ XNX, Partia, Victor Nagaev, писала «Фонтанка».

Еще одно подобное мероприятие прошло в конце лета в центре Кронштадта, рейв «Отдых 24» длился 24 часа. Жители города жаловались на громкую музыку, а администрация заявила, что не согласовывала мероприятие и пообещала привлечь прокуратуру и полицию.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
При участии
Маргарита Ларичева
Ленфильм вечеринка
Материалы по теме
В Петербурге с закрытой вечеринки с Ольгой Бузовой увезли гостя ПМЭФ
Общество
ТАСС сообщил о рейде в Каменске-Уральском на «ЛГБТ-вечеринке»
Общество
Собчак после речи Макарова на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Ленфильм» ответил на сообщения о «полуголом модном показе» в его здании Общество, 17:17
Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли первый матч на Итоговом турнире Спорт, 17:16
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Полиция арестовала двух мужчин после нападения в поезде в Британии Общество, 17:03
Reuters заметил признаки военного плацдарма США вблизи Венесуэлы Политика, 16:41
В МИДе ответили на слова Пашиняна об армянах, турках и картине мира КГБ Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Спартак» впервые победил в чемпионате России по футболу среди женщин Спорт, 16:32
Дмитриев связал нападение в поезде в Британии с миграционной политикой Политика, 16:22
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Аутсайдер чемпионата Англии уволил тренера спустя 10 матчей без побед Спорт, 16:17
В библиотеке Путина в Кремле заметили кусок танка Leopard Политика, 16:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
РФС объяснил, почему гол «Ростова» изучали почти 10 минут перед отменой Спорт, 15:58