«Ленфильм» ответил на сообщения о «полуголом модном показе» в его здании

Киностудия «Ленфильм» заявила, что охрана не допускала на мероприятие, проходящее на его площадке, неподобающе одетых гостей. Вечеринка в честь дня рождения клуба Kontrkult прошла 1 ноября

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

«Ленфильм» прокомментировал публикацию о «полуголой» вечеринке в павильоне киностудии. Посетителей в состоянии опьянения и неподобающем виде не пускала охрана, сообщила «РИА Новости» пресс-служба.

В ночь на 2 ноября телеканал 78 сообщил, что в здании «Ленфильма» прошел «полуголый модный показ». Речь идет о вечеринке, организованной в честь дня рождения клуба любителей техно-музыки Kontrkult. Гости мероприятия танцевали в коротких топах или с голым торсом — это видно на кадрах, которые опубликовал телеканал.

«Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. По данным организаторов, мероприятие прошло без существенных инцидентов и нарушений», — заявили в киностудии. Там также отметили, что мероприятия для молодежи «по формату и атмосфере отличаются от событий делового характера».

РБК направил запрос в Ленфильм.

В правилах, которые Kontrkult прописал для гостей, указано, что нужно приходить «нарядными, но не откровенно одетыми». Также посетителей рейва попросили «обойти стороной вульгарные заигрывания с хеллоуинской тематикой» и отдавать предпочтение «строгости и классическим силуэтам».

Кроме того, организаторы предупреждали, что запрещено курить в здании, приходить в состоянии сильного опьянения и шуметь на улице.

Это не первое подобное мероприятие, которое проводит андеграудный клуб Kontrkult. Так, в августе рейв c модным показом прошел в здании неработающего терминала «Пулково-2», который прекратил работу с пассажирами более 10 лет назад.

В программу вечера входили BDSK, SHULYA, Panorama Channel, SUPERLATIVE & SIBERRA, «Ниеншанц», DJ XNX, Partia, Victor Nagaev, писала «Фонтанка».

Еще одно подобное мероприятие прошло в конце лета в центре Кронштадта, рейв «Отдых 24» длился 24 часа. Жители города жаловались на громкую музыку, а администрация заявила, что не согласовывала мероприятие и пообещала привлечь прокуратуру и полицию.