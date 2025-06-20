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ПМЭФ-2025 ,  
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Собчак после речи Макарова на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Сюжет
ПМЭФ-2025
Депутат Макаров выступил с речью об экономике, заявив, что основные экономические законы современной России еще не написаны. После этого с ним вступила в обмен колкостями журналистка Ксения Собчак

Собчак после речи Макарова на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»
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Журналистка Ксения Собчак сравнила деловой завтрак «Сбера» на ПМЭФ с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Это произошло после выступления главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова («Единая Россия»).

«У меня странное ощущение. Андрей Михайлович такую сейчас речь сказал, крамольную в каком-то смысле. У меня вообще ощущение, что я в шаге от голой вечеринки, хотя пришла в очень приличное место», — сказала Собчак.

«Вы знаете, кому что нравится, в конце концов, каждый выбирает для себя ту вечеринку, где ему более комфортно», — парировал Макаров.

Собчак после речи Макарова на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Депутат перед этим выступил с речью о российской экономике. В завершении своего выступления он напомнил: «Кто-то говорит, что Советский Союз рухнул из-за того, что были там Горбачев, Ельцин и так далее», после чего попросил вывести на экран основной экономический закон социализма.

«Это максимальное удовлетворение все возрастающих потребностей трудящихся. И вот я вас вынужден огорчить, Антон Германович, потому что потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно, а у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить. Социализм рухнул только потому, что не смог выполнять свой основной экономический закон, а мы свои основные экономические законы еще даже не написали», — сказал Макаров.

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Ксения Собчак голая вечеринка Сбербанк Андрей Макаров
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Ксения Собчак
журналистка, блогер, политик
5 ноября 1981 года
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