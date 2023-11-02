Власти выделят на льготное автокредитование еще ₽1,2 млрд до конца года

Программу льготного автокредитования дофинансируют на 1,2 млрд руб. Ее расширят на граждан с инвалидностью, а скидку на отечественные электромобили увеличат до 35%

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство увеличит скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, расширит число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе и выделит на нее еще 1,2 млрд руб. до конца года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Благодаря расширению программы получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью.

В программе льготного автокредитования участвуют автомобили производства АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Программы льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2019 году. На тот момент они предусматривали скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке новой машины в кредит. Акция распространялась на тех, кто покупает автомобиль впервые, а также на лиц с несовершеннолетними детьми и на медработников, а автомобиль должен быть российского производства и стоимостью не более 1,5 млн руб. В 2022 году программу расширили на пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов.

В феврале 2021 года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила о приостановке банками выдачи льготных автокредитов. На перезапуск программы в этом году из бюджета выделили более 5 млрд руб.

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