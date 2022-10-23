Программу льготного автокредитования расширят на военных и пенсионеров

Список должен быть расширен до конца 2022 года. Российские власти подготовят окончательные предложения в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В России в 2020 году программу льготного кредитования на покупку автомобилей распространят на пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

С идеей распространить программу на данные категории граждан ранее выступал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, объяснив это необходимостью простимулировать спрос на автомобили в России.

«Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — сказал Мантуров на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что перечень должен быть расширен до конца 2022 года. По его словам, окончательные предложения подготовят в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты.

В июне Мантуров сообщил, что на поддержку спроса в автомобильной промышленности будет выделено 20,7 млрд руб.

«В первую очередь это возобновление по автокредитованию — 10,2 млрд руб., 4,9 млрд руб. — на льготный лизинг, 2,6 млрд руб. — на скидки по электрическому транспорту и 3,3 млрд руб. — на газомоторную технику», — сообщил он.

Министр отметил, что в ближайшее время необходимо «простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена российским потребителям».

Программы льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2019 году. Они предусматривали скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке новой машины в кредит.

Акция распространялась на тех, кто покупает автомобиль впервые, а также на лиц с несовершеннолетними детьми и на медработников, а автомобиль должен быть российского производства и стоимостью не более 1,5 млн руб.

Однако в феврале 2021 года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила о приостановке банками выдачи льготных автокредитов. На перезапуск программы из бюджета выделили дополнительные 5 млрд руб.

В сентябре 2021 года Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования и включить в нее работников образовательных учреждений.