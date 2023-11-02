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В России создадут центр исторической памяти при президенте

Путин подписал указ о создании центра исторической памяти при президенте
В России создадут НКО «Национальный центр исторической памяти при президенте». Ее руководителем станет историк Елена Малышева. Центр будет размещаться в Москве и обеспечиваться за счет бюджетных субсидий
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Национальный центр исторической памяти при президенте», документ опубликован на портале правовой информации.

Решение создать такую организацию принято «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив», говорится в указе.

Учредителем центра выступает Управление делами президента, надзор за его деятельностью будет осуществлять администрация главы государства. Зарегистрировать НКО должны «в месячный срок». Имущество центра будет обеспечиваться за счет бюджетных субсидий. Не позднее 1 февраля 2024 года организации должны выделить для размещения недвижимость в Москве. Руководителем центра станет декан факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ кандидат исторических наук Елена Малышева.

О работе над созданием национального центра исторической памяти на базе Музея Победы год назад объявило Министерство культуры. Глава ведомства Ольга Любимова называла основными направлениями деятельности центра базу данных «Лица Победы», выставки «Подвиг народа», экспозиции военной техники под открытым небом и другие проекты.

Путин поддержал идею создания центра. В сентябре на заседании оргкомитета «Победа» он заявил: «Считаю, нам нужен такой центр. Соответствующие поручения будут даны по итогам сегодняшнего заседания. Прошу без всяких проволочек, оперативно решить все организационные и финансовые вопросы». Президент также предложил подготовить проект, посвященный Великой Отечественной войне, в рамках которого нужно собрать «артефакты и трофейные документы».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
историческая память некоммерческие организации Владимир Путин указ
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Владимир Путин

политик, президент России

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