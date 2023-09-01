Путин анонсировал запуск конкурса, посвященного традиционным ценностям

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В России в скором времени будет проводиться новый семейный конкурс, который внесет вклад в развитие традиционных ценностей. Об этом сказал президент Владимир Путин, выступая перед школьниками на открытом уроке «Разговоры о важном» (РБК вел трансляцию мероприятия).

«С 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению», — заявил Путин.

По словам президента, конкурс продемонстрирует значимость семьи в российском обществе и поддержит «традиционные ценности, на которых стоит наше государство».

Конкурс будет проводиться на платформе «Россия — страна возможностей». Он будет носить название «Это у нас семейное». Согласно информации на сайте конкурса, среди участников разыграют 30 сертификатов на 5 млн руб., 300 туристических путевок и различные подарки за выполненные задания.

В ноябре прошлого года Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно документу, традиционные ценности — это «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство».

Также документ перечисляет угрозы традиционным ценностям. Среди них деятельность: