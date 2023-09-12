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Хуснуллин назвал сроки открытия следующего участка трассы М-12

Хуснуллин: участок трассы М-12 в Чувашии планируется открыть в ноябре
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ВЭФ
Трасса М-12 &laquo;Восток&raquo;
Трасса М-12 «Восток» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Следующий участок федеральной трассы М-12 «Восток», который идет по территории Чувашии, планируется открыть в ноябре этого года. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Участок <...> в основном идет по территории Чувашии. Мы его откроем в ноябре, начнем раскатывать, а уже 20 декабря всю трассу целиком запустим. <…> Это где-то порядка 150 км еще дополнительно», — сказал Хуснуллин.

Правительство объявило о начале строительства магистрали М-12 «Восток» в 2020 году. Реализацией проекта занимается «Автодор». Планируется, что до конца 2023 года будет построена трасса до Казани, а затем ее дорогу продлят до Екатеринбурга и Тюмени, а далее до Сибири и Дальнего Востока. Первый участок трассы длиной 22,5 км от Центральной кольцевой автодороги до обхода Орехово-Зуево был открыт в сентябре 2022 года.

В начале сентября президент Владимир Путин принял участие в открытии движения на участке трассы М-12 до Арзамаса. С учетом уже открытых в 2022 году отрезков трассы время в пути от Москвы до Арзамаса должно сократиться с семи до трех с половиной часов.

В августе 2022 года Хуснуллин рассказал РБК, что общая стоимость строительства М-12 превышает 800 млрд руб. Вице-премьер допустил, что разрешенная скорость движения на отдельных участках строящейся трассы может быть установлена на уровне 150 км/ч.

Теги
Марат Хуснуллин М-12 Казань Чувашия Автодор
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