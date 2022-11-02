Власти Волгограда опровергли прорыв новых труб

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 16:17
В кинотеатры пришло рекордное с марта число людей Технологии и медиа, 17:49
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 17:49
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 17:39
Зеленский рассказал о своей мечте поехать в Крым Политика, 17:38
Что такое инвестиции и как стать инвестором: обзор Инвестиции, 17:31
Зеленский призвал не бояться ядерной войны Политика, 17:31
Зеленский заявил о необходимости строить прагматичные отношения с Россией Политика, 17:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 17:26
Путин назвал условие, при котором Россия вновь выйдет из зерновой сделки Политика, 17:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:19
Битва на Пандоре. Вышел трейлер продолжения «Аватара» Life, 17:16
Как устроен рынок автомобилей с пробегом в 2022 году РБК и Авто.ру, 17:14
Путин провел заседание Совбеза. Видео Политика, 17:13
МИД России выпустил заявление «о предотвращении ядерной войны» Политика, 17:13
Общество ,  
0 

Власти Волгограда опровергли прорыв новых труб

Власти Волгограда опровергли сообщения об отключении воды из-за прорыва новой трубы
Очевидцы сообщили, что после ремонта канализационный коллектор снова лопнул, воду и отопление отключили. В мэрии заявили, что отключений не планируется, а новая труба работает в штатном режиме
Фото: volgadmin.ru
Фото: volgadmin.ru

В мэрии Волгограда опровергли распространяемые в Сети сообщения о том, что в городе после аварии, в результате которой сточные воды вылились на улицы, и последовавшего ремонта опять лопнул коллектор. «Это неправда», — заявили РБК в пресс-службе администрации.

О повторной остановке водо- и теплоснабжения телеграм-каналу «Строгий рефери» рассказали очевидцы. По их словам, причиной стал прорыв новой трубы, уложенной после предыдущей аварии. V1.RU пишет, что прорыв произошел примерно в 2 м от присоединения новой трубы к старой и его пришлось закрывать латкой.

«Новая проложенная ветка работает в штатном режиме, продолжается монтаж второй нитки. Отключения воды не планируется», — подчеркнули в мэрии. Все котельные, работа которых была ограничена из-за аварии, переходят на штатный режим работы.

«Блокнот» со ссылкой на власти уточняет, что вода сейчас поступает в меньшем количестве, чем до отключения, поэтому жителям рекомендуют включать ее по минимуму.

В городской администрации РБК опровергли и данные о нехватке питьевой воды в магазинах. «Комитет промышленности и торговли еще в первые дни связался с сетями и обеспечил подвоз воды в районы, где произошли отключения. Но мы вполне допускаем, что в каких-то маленьких магазинах или отдельных сетевых магазинах вода может заканчиваться — и сети тут же перебрасывают товар из других магазинов», — поясняют власти.

Коммунальная авария в Волгограде произошла 27 октября. В Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, и свод железобетонного короба сливного коллектора обрушился. Была повреждена одна из двух магистральных труб городских канализационных сетей. Часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы. В городской администрации причиной случившегося назвали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных.

Читайте на РБК Pro
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Почему доверительные отношения с детьми нужно создавать с младенчества
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит

Из-за аварии почти 200 тыс. человек остались без холодной воды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На этот период часть детских садов и школ в Ворошиловском и Советском районах перевели на каникулы. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что одну из труб коллектора восстановили. После этого подача воды и отопления восстановилась.

Бочаров назвал аварию крупнейшей за десять лет техногенной катастрофой в городе. Он поручил профильным ведомствам проверить другие коллекторы Волгограда на соответствие требованиям.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Любовь Порываева Любовь Порываева
Волгоград канализация водоснабжение
Материалы по теме
Экологи оценили последствия обрушения коллектора в Волгограде
Общество
Бочаров сообщил о крупнейшей за 10 лет техногенной аварии в Волгограде
Общество
Два района Волгограда остались без воды из-за прорыва канализации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter