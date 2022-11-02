Власти Волгограда опровергли прорыв новых труб

Очевидцы сообщили, что после ремонта канализационный коллектор снова лопнул, воду и отопление отключили. В мэрии заявили, что отключений не планируется, а новая труба работает в штатном режиме

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В мэрии Волгограда опровергли распространяемые в Сети сообщения о том, что в городе после аварии, в результате которой сточные воды вылились на улицы, и последовавшего ремонта опять лопнул коллектор. «Это неправда», — заявили РБК в пресс-службе администрации.

О повторной остановке водо- и теплоснабжения телеграм-каналу «Строгий рефери» рассказали очевидцы. По их словам, причиной стал прорыв новой трубы, уложенной после предыдущей аварии. V1.RU пишет, что прорыв произошел примерно в 2 м от присоединения новой трубы к старой и его пришлось закрывать латкой.

«Новая проложенная ветка работает в штатном режиме, продолжается монтаж второй нитки. Отключения воды не планируется», — подчеркнули в мэрии. Все котельные, работа которых была ограничена из-за аварии, переходят на штатный режим работы.

«Блокнот» со ссылкой на власти уточняет, что вода сейчас поступает в меньшем количестве, чем до отключения, поэтому жителям рекомендуют включать ее по минимуму.

В городской администрации РБК опровергли и данные о нехватке питьевой воды в магазинах. «Комитет промышленности и торговли еще в первые дни связался с сетями и обеспечил подвоз воды в районы, где произошли отключения. Но мы вполне допускаем, что в каких-то маленьких магазинах или отдельных сетевых магазинах вода может заканчиваться — и сети тут же перебрасывают товар из других магазинов», — поясняют власти.

Коммунальная авария в Волгограде произошла 27 октября. В Ворошиловском районе дождями размыло земляную насыпь, и свод железобетонного короба сливного коллектора обрушился. Была повреждена одна из двух магистральных труб городских канализационных сетей. Часть стоков попала в Волгу, часть вытекла на улицы. В городской администрации причиной случившегося назвали установленные в 1970-е годы металлические конструкции вместо положенных бетонных.

Из-за аварии почти 200 тыс. человек остались без холодной воды. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации. На этот период часть детских садов и школ в Ворошиловском и Советском районах перевели на каникулы. СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что одну из труб коллектора восстановили. После этого подача воды и отопления восстановилась.

Бочаров назвал аварию крупнейшей за десять лет техногенной катастрофой в городе. Он поручил профильным ведомствам проверить другие коллекторы Волгограда на соответствие требованиям.