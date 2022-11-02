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Романы с руководителями признали более вредными, чем с коллегами

SuperJob: романы между коллегами критикуют реже, чем между руководителями и подчиненными
Самым популярным ответом стало мнение, что служебные романы приносят вред работе — так считают как работодатели, так и сами наемные сотрудники. Но связь с начальником опрошенные признали более вредной
Фото: David Oxberry / moodboard / Global Look Press
Фото: David Oxberry / moodboard / Global Look Press

Служебные романы между руководителями и подчиненными признали более вредными для работы, чем отношения между коллегами, — такие ответы дали как представители работодателей, так и наемные работники. Результаты исследования, которое провел сервис SuperJob, есть у РБК.

Опрос проходил 28–31 октября 2022 года во всех округах России, в нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по персоналу или других представителей кадровых служб, а также 1600 россиян старше 18 лет, имеющих опыт работы.

Среди представителей компаний 63% опрошенных заявили, что романтические отношения между руководителями и подчиненными мешают делу. Но о том, что любовные отношения между коллегами вредят работе, заявили только 47% из них.

Из числа наемных работников вредными романы между начальниками и подчиненными назвали 54% опрошенных. Отношения между сослуживцами осуждают реже, их считают вредными 44% респондентов. При этом 35% участников опроса признались, что были участниками интимных отношений с начальником или подчиненным. У 47% были служебные романы с равными по статусу коллегами.

Не видят взаимосвязи между романами и качеством работы, если речь идет о коллегах, 22% опрошенных, если о начальстве и подчиненных — 12%. И лишь по 7% опрошенных уверены в том, что отношения как между сослуживцами, так и в парах начальства и подчиненных идут на пользу делу. Чаще всего в поддержку служебных романов высказываются те, у кого есть подобный романтический опыт.

ВЦИОМ 10 октября опубликовал результаты исследования, которое показало, что жители мегаполисов не видят ничего плохого в служебных романах и лишь 18% из них считают необходимым их категорический запрет.

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Мнение горожан заметно отличается от точки зрения сельских жителей, 70% из которых считают служебные романы вредными. Половина жителей деревень не одобряют неформальные отношения с коллегами, а 39% респондентов, живущих в сельской местности, готовы поддержать официальный запрет романов на работе.

В целом, по результатам опроса ВЦИОМа, в стране 28% россиян испытывали романтические чувства к своим коллегам и в 8% случаев это закончилось созданием семьи. В 11% случаев симпатия к сослуживцам не привела к отношениям, еще 5% не решились рассказать о своих чувствах коллеге, а 4% признались, что какое-то время находились в отношениях на работе.

За последние десять лет россияне стали чаще говорить, что служебный роман вполне может стать началом серьезных отношений. Если в 2012 году так считали 37% респондентов, то сейчас — уже половина опрошенных, показал опрос ВЦИОМа. Каждый второй россиянин против запрета отношений на рабочем месте, этот показатель вырос в 1,7 раза за десять лет. Лояльнее к служебным романам относятся мужчины, заявляя, что отношения между коллегами повышают работоспособность и улучшают атмосферу в коллективе.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Служебный роман Опрос Исследование
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