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Маск назвал полной чушью сообщения о романе с женой сооснователя Google

По словам Маска, они с Брином по-прежнему дружат, а его жену он видел лишь дважды — и в отнюдь не романтической обстановке. Ранее WSJ сообщила, что у основателя Tesla был роман с Николь Шанахан
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kyle Grillot / Reuters)

Основатель Tesla Илон Маск опроверг сообщения о романе с Николь Шанахан — женой сооснователя Google Сергея Брина. Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что этот роман стал причиной развода пары.

«Это полнейшая чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке. Николь за три года я видел лишь дважды, и оба раза в присутствии множества других людей. Ничего романтического», — написал Маск в Twitter.

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Накануне источники WSJ сообщили, что у Маска с Шанахан был короткий роман. По данным издания, он начался в Майами в декабре 2021 года, когда Брин и его жена уже решили разойтись, но продолжали жить месте. Трудности в их браке возникли из-за стресса во время пандемии и в связи с воспитанием их трехлетней дочери, говорят источники WSJ. Маск на момент романа расстался с певицей Граймс.

Из-за этого романа Брин подал на развод, а дружбе двух бизнесменов пришел конец, пишет издание. Последние месяцы они находятся в натянутых отношениях, говорит источник WSJ. Сооснователь Google поручил своим финансовых консультантам продать акции Tesla. В 2008 году Брин инвестировал в компанию $500 тыс.

Брин — американский программист и бизнесмен, вместе с Ларри Пейджем является соучредителем компании Google. Forbes оценивает состояние Брина в $89,9 млрд. Он седьмой в списке богатейших людей мира в 2022 году. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск занимает первое место с состоянием $219 млрд.

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