СМИ назвали версии убийства начальника Центра «Э» Ингушетии

В числе рассматриваемых версий — профессиональная деятельность и личные взаимоотношения. Преступление носит заказной характер, полагает полиция

Ибрагим Эльджаркиев (Фото: МВД России по Республике Ингушетия)

Убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева, по первоначальной версии, имеет признаки заказного характера и связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, преступнику был известен маршрут передвижения Эльджаркиева. Источник уточнил, что Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. «Это не служебная командировка», — добавил собеседник.

Telegram-канал Baza утверждает, что Эльджаркиев приехал в Москву несколько дней назад на учебу в РАНХиГС. По данным издания, он находился под госохраной после предыдущего покушения в январе — тогда на трассе «Кавказ» его машину обстреляли неизвестные.

Нападение на Эльджаркиева 12 января произошло вскоре после убийства правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева — одного из лидеров религиозной группы баталхаджинцев. РЕН ТВ также связывает убийство Эльджаркиева с его конфликтом с баталхаджинцами.