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СМИ назвали версии убийства начальника Центра «Э» Ингушетии
В числе рассматриваемых версий — профессиональная деятельность и личные взаимоотношения. Преступление носит заказной характер, полагает полиция
Ибрагим Эльджаркиев   (Фото: МВД России по Республике Ингушетия)

Убийство начальника центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева, по первоначальной версии, имеет признаки заказного характера и связано с его служебной деятельностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, преступнику был известен маршрут передвижения Эльджаркиева. Источник уточнил, что Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. «Это не служебная командировка», — добавил собеседник.

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В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Telegram-канал Baza утверждает, что Эльджаркиев приехал в Москву несколько дней назад на учебу в РАНХиГС. По данным издания, он находился под госохраной после предыдущего покушения в январе — тогда на трассе «Кавказ» его машину обстреляли неизвестные.

Нападение на Эльджаркиева 12 января произошло вскоре после убийства правнука ингушского религиозного деятеля Ибрагима Белхароева — одного из лидеров религиозной группы баталхаджинцев. РЕН ТВ также связывает убийство Эльджаркиева с его конфликтом с баталхаджинцами.

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По данным Telegram-канала Mash, полиция в качестве версий произошедшего рассматривает профессиональную деятельность и личностные взаимоотношения. В Ингушетии у Эльджаркиева «было много врагов», добавляет Mash.

Преступление было совершено вечером 2 ноября у одного из подъездов дома № 2 на улице Академика Анохина. Неизвестный мужчина расстрелял Эльджаркиева, второй жертвой стал его брат Абдулахмед. От полученных ранений мужчины скончались на месте. Момент убийства попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: убийство, Ингушетия
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