Индия решила избавиться от последней эскадрильи МиГ-27

Решение отказаться от самолетов, которые ВВС использовали последние 35 лет, объясняется необходимостью модернизации военной авиации. При этом более старые МиГ-21 пока останутся на вооружении

Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости

Индийские военные приняли решение ликвидировать последнюю эскадрилью самолетов МиГ-27, которая базируется в штате Раджастан. Как сообщает издание India Today, предполагается, что 27 декабря эти истребители совершат свой последний полет, после чего будут сняты с вооружения.

Индия планомерно отказывается от старых самолетов по мере принятия на вооружение французских Rafale и собственных истребителей, созданных по программе Tejas. Так, три года назад прекратили существование две эскадрильи МиГ-27, которые базировались в Бенгалии.

Тем не менее в индийских ВВС по-прежнему есть более старые МиГ-21, которые, как сообщало в марте Министерство обороны, будут выполнять свои задачи до 2024 года.

Также на вооружении Индии есть МиГ-29, Су-30, а также французские Dassault Mirage 2000.

МиГ-27 поставлялся в Индию с 1981 года. Помимо самолетов, созданных на заводе в Иркутске, у ВВС этой страны были и истребители этой модели, созданные по лицензии. Они незначительно отличались от оригинала.