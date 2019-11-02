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Индия решила избавиться от последней эскадрильи МиГ-27
Решение отказаться от самолетов, которые ВВС использовали последние 35 лет, объясняется необходимостью модернизации военной авиации. При этом более старые МиГ-21 пока останутся на вооружении
Фото: Сергей Скрынников / РИА Новости

Индийские военные приняли решение ликвидировать последнюю эскадрилью самолетов МиГ-27, которая базируется в штате Раджастан. Как сообщает издание India Today, предполагается, что 27 декабря эти истребители совершат свой последний полет, после чего будут сняты с вооружения.

Индия планомерно отказывается от старых самолетов по мере принятия на вооружение французских Rafale и собственных истребителей, созданных по программе Tejas. Так, три года назад прекратили существование две эскадрильи МиГ-27, которые базировались в Бенгалии.

Тем не менее в индийских ВВС по-прежнему есть более старые МиГ-21, которые, как сообщало в марте Министерство обороны, будут выполнять свои задачи до 2024 года.

Также на вооружении Индии есть МиГ-29, Су-30, а также французские Dassault Mirage 2000.

МиГ-27 поставлялся в Индию с 1981 года. Помимо самолетов, созданных на заводе в Иркутске, у ВВС этой страны были и истребители этой модели, созданные по лицензии. Они незначительно отличались от оригинала.

Истребители МиГ-27 использовались ВВС Индии во время конфликта с Пакистаном в 1999 году. Тогда Индия потеряла один МиГ-27, объяснив это техническими проблемами. В Пакистане заявили, что истребитель был сбит.

Россия сейчас участвует в тендере на поставку 110 новейших истребителей МиГ-35 в Индию. В конце августа корпорация «МиГ» начала серийное производство этих боевых самолетов. Воздушно-космические силы (ВКС) России уже получили два первых МиГ-35 17 июня для проведения испытаний. Еще четыре самолета планируют поставить до конца 2019 года. Кроме того, этим самолетом заинтересовался ряд других стран. В конце августа на авиасалоне МАКС-2019 интерес к этому самолету проявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Индия, МиГ, истребитель
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