Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси
В перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования в службах такси, планируют внести модели Haval, Tenet, а также машины, производимые на заводе «Автотор», сообщил Минпромторг.
Ведомство уточнило, что итоговый вариант перечня автомобилей появится к 1 марта 2026 года, затем он будет пополняться. Кроме этого, министерство отметило, что требования закона о локализации не будут распространяться на сервисы аренды автомобилей с водителями.
Накануне Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации. В него вошли: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3, -3е, -6, -8».
Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026-го.
Материал дополняется
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов