Минпромторг решил включить Haval и Tenet в список машин для такси

Фото: Вячеслав Немушев / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вячеслав Немушев / URA.ru / Global Look Press

В перечень автомобилей, которые будут разрешены для использования в службах такси, планируют внести модели Haval, Tenet, а также машины, производимые на заводе «Автотор», сообщил Минпромторг.

Ведомство уточнило, что итоговый вариант перечня автомобилей появится к 1 марта 2026 года, затем он будет пополняться. Кроме этого, министерство отметило, что требования закона о локализации не будут распространяться на сервисы аренды автомобилей с водителями.

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Накануне Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации. В него вошли: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич-3, -3е, -6, -8».

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026-го. 

Материал дополняется

