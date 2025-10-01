Bild узнала, что в Мюнхене мужчина устроил взрыв в доме из-за наследства

Фото: Johannes Simon / Getty Images

В ночь на 1 октября в Мюнхене мужчина стрелял в своих родителей и поджег дом из-за споров о наследстве. Об этом сообщает Bild.

В 4:40 пожарная команда города выехала на место происшествия по вызову. Оказалось, что в округе загорелся жилой дом, а вместе с ним несколько автомобилей. Выяснилось, что это произошло из-за семейного спора о наследстве. Такую информацию удалось узнать из письма, оставленного стрелком.

Мужчина застрелил своего 90-летнего отца и ранил мать, а также неизвестную 21-летнюю девушку. После этого он отправился на озеро Лерхенау, где, как сообщает издание, покончил с собой. Оно находится в пяти минутах езды на машине от места происшествия.

В доме полицейские нашли ручные гранаты с растяжками. Работы по их обезвреживанию продолжаются. В рюкзаке мужчина хранил мину-ловушку. Письмо мужчины содержало в себе отсылку к Октоберфесту, который не открылся с утра, как планировалось ранее.