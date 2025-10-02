Оператор предостерег от сценария с ростом тарифа на вывоз мусора в 10 раз
Плата за вывоз мусора в России может вырасти в десять раз, если не будет создана эффективная инфраструктура — сейчас в стране дефицит мощностей по переработке отходов объемом 14 млн т в год. Об этом заявили в Российском экологическом операторе (РЭО), пишет «Российская газета».
Глава департамента вторичных материальных ресурсов РЭО Андрей Рудаков заявил, что многие предприниматели считают, что построить полигон дешевле, чем переработать мусор.
Однако подходящих участков для полигонов рядом с большими городами слишком мало — их практически нет. К примеру, Москва, по его словам, часть отходов вывозит в Калугу. «Наверное, ей потом придется возить куда-нибудь в Псков. Но из-за этого вырастет тариф», — сказал Рудаков.
При этом, отмечает издание, Минпромторг считает, что ставка экосбора (его платят производители и импортеры товаров, которые не смогли переработать свои отходы и упаковку) уже завышена, и компании переплачивают за утилизацию.
Действующие ставки экосбора были утверждены в 2024 году сразу на три года. Она определяется как базовая ставка, умноженная на коэффициент. Расчет делают по каждой группе товара или упаковки.
В апреле стало известно, что в регионах плату за вывоз мусора могут начать рассчитывать исходя не из числа жильцов в квартире, а ориентируясь на площадь жилья. В июле Конституционный суд признал законным такой расчет платы.
