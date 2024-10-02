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Общество ,  
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Альфа-банк объяснил неполадки с приложением техническими работами

Клиенты пожаловались на сбой в работе приложения банка — в частности, на проблемы со входом в него. В пресс-службе банка заявили, что сбоя нет. Сейчас приложение работает
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из-за технических работ часть клиентов могли временно столкнуться с проблемами при входе в приложение Альфа-банка и «Альфа-Онлайн», сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — сказали там.

На данный момент приложение заработало.

Пользователи днем пожаловались на сбой в работе приложения Альфа-банка — в частности, на проблемы со входом в него. Большинство жалоб зафиксировано в Москве — 39%, еще 10% — в Санкт-Петербурге, 6% — в Краснодарском крае, 4% — в Московской области, следует из данных сервиса «Сбой.рф».

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

В июле клиенты жаловались на сбой в приложениях ВТБ, Росбанка и Альфа-банка. В частности, клиенты последнего, по данным Downdetector, сообщали о неполадках с сервисом банка (38%) и в работе сайта (35%). «Сбоя нет. Из-за технических работ у части клиентов может временно не получиться войти в приложение и «Альфа-Онлайн». Скоро все заработает, рекомендуем войти еще раз позже», — заявили тогда РБК в пресс-службе Альфа-банка.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Елена Чернышова
Альфа-Банк сбой приложение технические работы
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