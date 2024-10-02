«РИА Новости» узнало про «изобличающие показания» в деле «Крокуса»

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Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» дают следователям «изобличающие показания», говорится в судебных документах, пишет «РИА Новости».

«У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания», — сказано в материалах.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». Затем они подожгли зал и попытались скрыться. Погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве и США это опровергали.

По делу проходят 12 фигурантов, в их числе те, кто, по версии следствия, обеспечивал исполнителей теракта жильем, транспортом, средствами связи. Всего по делу о теракте в торговом центре были задержаны свыше 20 человек. Пятеро подозреваемых обжаловали продление срока под арестом: это Алишер Касимов, Исроил Исломов, Диловаа Исломов и Аминчон Исломов, а также предполагаемый исполнитель теракта Мухаммадсобир Файзов.

Один из обвиняемых в совершении теракта Мухаммад Зоира Шарипзода частично признал вину в содействии нападению, сообщало ранее «РИА Новости». Он отрицает квалификацию деяния.