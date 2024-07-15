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Общество ,  
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Баязитова попросила Верховный суд признать незаконным ее этапирование

Александра Баязитова
Александра Баязитова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналистка Александра Баязитова попросила Верховный суд России признать ее этапирование незаконным, поскольку приговор еще не вступил в законную силу. Об этом в своем телеграм-канале сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, у женщины диабет и она нуждается в лечебном питании, которое нельзя получить во время этапирования: ей приходится питаться сухими пайками. При этом Баязитову не могут принять ни в одну колонию из-за того, что приговор не вступил в законную силу.

Этапирование в другие регионы влечет ущемление прав осужденной и нарушает ее права, в том числе при подготовке к апелляции, отметила правозащитница и сослалась на закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Сама Баязитова заявила о незаконности этапирования до апелляции в марте 2024 года и подала иск к ФСИН на 1 млн руб. за нарушение условий содержания под стражей. По словам журналистки, ее не могут посещать адвокат и родственники, а также у нее отобрали Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс, по которым она готовилась к заседаниям.

Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам колонии
Общество
Александра Баязитова

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.

Защита Баязитовой указала, что женщина страдает сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой, а также помогает матери, которую недавно выписали из больницы. Депутат Госдумы Евгений Попов в связи с этим призывал заменить ей меру пресечения на домашний арест.

Через три месяца после приговора, до апелляции, Баязитову этапировали в Пермь, затем из СИЗО Перми через Киров и Екатеринбург, а в начале мая ее вернули в столицу. По данным телеграм-канала «База», ее адвокаты не знают причину возвращения.

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Теги
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