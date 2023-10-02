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Власти назвали сроки включения отопления в Москве

Заместитель мэра Москвы: отопление в городе начнут включать 3 октября
Отопление начнут включать 3 октября. В первую очередь тепло подадут в школы, детские сады и больницы. В течение пяти дней оно начнет поступать в жилые дома, в офисы и на предприятия
Фото: kgh_moscow / Telegram
Фото: kgh_moscow / Telegram

В Москве отопление будут включать с 3 октября, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В первую очередь, по его словам, отопление включат в социальных учреждениях, в том числе в школах, детских садах, больницах и поликлиниках. Параллельно тепло начнут подавать в жилые дома и офисные здания, затем — на торговые и промышленные предприятия.

«Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней», — уточнил Бирюков. Он заверил, что все системы и тепловые сети готовы к включению отопления.

Отопление в Москве включают по распоряжению городского правительства, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже плюс 8 градусов и прогнозируется ее дальнейшее понижение. Отключают отопление по тому же принципу — если средняя температура за сутки в течение пяти дней держится выше плюс 8 градусов и ожидается ее дальнейшее повышение. В прошлом году отопление в Москве начали включать 18 сентября.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Москва отопление отопительный сезон
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