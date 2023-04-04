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«Известия» узнали об идее Минстроя регулировать оплату отопления в Москве

«Известия»: Минстрой предложил ввести регулировку счетов за отопление в Москве

Минстрой разработал законопроект об изменении способа расчета платы за отопление в Москве. В ведомстве полагают, что это позволит исключить резкие колебания в оплате, передают «Известия» со ссылкой на документ. Законопроект, по данным издания, уже одобрила правительственная комиссия.

Сегодня в Москве плата за отопление рассчитывается равномерно на 12 месяцев — по потреблению за предыдущий год. Управляющая компания делит количество тепла, которое получил дом, на 12 месяцев. Из результата вычитается потребление тепла нежилыми и другими помещениями в домах, полученную разницу делят на площадь жилых помещений и умножают на общую площадь вашей квартиры и действующий тариф.

По этой причине жители вынуждены платить больше, даже если зима была теплой, из-за расчетов тарифа на базе данных за более холодный период. Колебания, по оценке газеты, могут составить 25-50%. Законопроект позволит коммунальным службам выбирать более подходящие периоды для расчетов, чтобы сглаживать изменения. Авторы документа считают, что это поможет снизить социальную напряженность, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Колебания возникают даже в тех случаях, когда в домах установлены общие счетчики тепла, так как плата рассчитывается по потреблению энергии за предыдущий год. В январе нового года коммунальщики сверяют оплаченные показания и фактически израсходованный объем тепла. Если зима была холоднее предыдущей, людей обязывают доплачивать, пояснила изданию зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Если сезон, наоборот, был теплее, коммунальные службы должны вернуть средства потребителям.

В последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на теплоснабжение, росли в России 1 декабря. Индексацию провели второй раз за год после переноса с 1 июля 2023 года. В текущем году повышать тарифы не будут. В Москве цены выросли на 6%.

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Минстрой отопление счета Москва
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