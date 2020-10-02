Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 октября

Трамп заболел COVID, в мэрии Москвы посоветовали работодателям перевести на удаленку 50% сотрудников, «Вектор» запатентовал новую вакцину от COVID; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,185 млн человек (плюс 8 945 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 891 человек (плюс 169 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 964 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Компаниям работающим в Москве следует по возможности перевести на удаленку до 50% сотрудников, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Ранее мэр Сергей Собянин обязал их с 5 октября отправить на дистанционный режим работы не менее 30% работающих.

По данным московских властей, доля детей среди заболевших впервые выше 19%. Доля людей старшего возраста достигает 25% (летом она была на уровне 15%).

В Москве учителей из группы риска по коронавирусу (те, у кого есть хронические заболевания, и в возрасте старше 65 лет) могут перевести на домашний режим работы, для проведения очных занятий в школы могут пригласить студентов.

Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на разработанную им вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».

Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре, при этом сами мероприятия пока не отменяли.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Продленные по решению мэрии Москвы каникулы у школьников будут полноценным отдыхом без домашних заданий и дистанционных занятий, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. «Это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет», — пообещала она. Video

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,84 млн, из них более 1,01 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 34,28 млн человек, из них более 1,02 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,2 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,3 млн), на третьем — Бразилия (более 4,8 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 829 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. В разгар предвыборной компании Трамп объявил, что переходит в режим самоизоляции. Доктор рассказал, что Трамп чувствует себя хорошо.

Коронавирус SARS-CoV-2 может трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникнуть в организм, узнали британские ученые из Института Фрэнсиса Крика. Сотрудники института выяснили, что шипы COVID-19 могут изменяться и становиться более цепкими. Благодаря им вирус способен лучше связываться с белком ACE2, который находится на внешней части клеток человека, с помощью своих шипов коронавирус проникает в организм.

Количество ежедневно выявляемых новых заражений коронавирусом на Украине превысило 4 тыс., от болезни уже умерли более 4 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.