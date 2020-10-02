Пандемия коронавируса , 02 окт, 09:05
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 октября
Трамп заболел COVID, в мэрии Москвы посоветовали работодателям перевести на удаленку 50% сотрудников, «Вектор» запатентовал новую вакцину от COVID; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,185 млн человек (плюс 8 945 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 891 человек (плюс 169 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 964 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Компаниям работающим в Москве следует по возможности перевести на удаленку до 50% сотрудников, сообщил заммэра Владимир Ефимов. Ранее мэр Сергей Собянин обязал их с 5 октября отправить на дистанционный режим работы не менее 30% работающих.
- По данным московских властей, доля детей среди заболевших впервые выше 19%. Доля людей старшего возраста достигает 25% (летом она была на уровне 15%).
- В Москве учителей из группы риска по коронавирусу (те, у кого есть хронические заболевания, и в возрасте старше 65 лет) могут перевести на домашний режим работы, для проведения очных занятий в школы могут пригласить студентов.
Читайте на РБК Pro
- Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на разработанную им вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
- Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре, при этом сами мероприятия пока не отменяли.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Продленные по решению мэрии Москвы каникулы у школьников будут полноценным отдыхом без домашних заданий и дистанционных занятий, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. «Это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет», — пообещала она.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,84 млн, из них более 1,01 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 34,28 млн человек, из них более 1,02 млн скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,2 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,3 млн), на третьем — Бразилия (более 4,8 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 829 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- У президента США Дональда Трампа и его жены Мелании обнаружили коронавирусную инфекцию. В разгар предвыборной компании Трамп объявил, что переходит в режим самоизоляции. Доктор рассказал, что Трамп чувствует себя хорошо.
- Коронавирус SARS-CoV-2 может трансформироваться в 10 различных форм, чтобы легче проникнуть в организм, узнали британские ученые из Института Фрэнсиса Крика. Сотрудники института выяснили, что шипы COVID-19 могут изменяться и становиться более цепкими. Благодаря им вирус способен лучше связываться с белком ACE2, который находится на внешней части клеток человека, с помощью своих шипов коронавирус проникает в организм.
- Количество ежедневно выявляемых новых заражений коронавирусом на Украине превысило 4 тыс., от болезни уже умерли более 4 тыс. человек.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i