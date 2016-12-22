В ТПП предложили отменить наказание за оборот «шпионской» техники

Торгово-промышленная палата России (ТПП) предложила убрать из уголовного кодекса статью о наказании за незаконный оборот технических средств, применяемых для скрытого получения информации (ст. 138.1. УК), заявил глава ТПП Сергей Катырин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что согласно действующему законодательству, предприниматель может получить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В ТПП считают, что столь жесткие меры усложняют создание высокотехнологичной техники, которую производят в том числе по государственным заказам.

Катырин добавил, что в ТПП считают, что данная сфера достаточно регулируется статьей Кодекса об административных правонарушениях о нарушении правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Максимальное наказание по ней предполагает штраф в размере от 2 до 500 тыс. руб. с конфискацией техники.

В июле ФСБ разработала свое определение технических средств, предназначенных для негласного сбора информации, о которых идет речь в ст. 138.1. УК. В ведомстве предложили относить к этой категории программное обеспечение, приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты, которые намеренно наделили возможностью тайно получать информацию, либо предоставлять доступ к данным.