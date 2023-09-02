WP связала заброшенные поля с крупными пожарами на Гавайях

Город Лахайна, который сгорел в результате крупнейших на Гавайях лесных пожаров, был окружен брошенными полями засохшего сахарного тростника, которые вспыхнули от искр поврежденной ЛЭП. Об их пожароопасности говорили и прежде

Фото: Marco Garcia / Reuters

К крупнейшим в истории Гавайев лесным пожарам в августе привело возгорание обширных заброшенных полей — остатков плантаций неместных трав, а именно сахарного тростника, пишет The Washington Post (WP). Она сделала такой вывод из своего расследования, проанализировав карты, спутниковые снимки, видеозаписи с пожарами, данные налоговой и поговорив с местными жителями и экспертами в области биологии и пожарной безопасности.

Пожары охватили остров Мауи на Гавайях в первой половине августа. Они стали самым масштабным стихийным бедствием в истории штата и одними из крупнейших в истории США. По последним данным, погибли 115 человек. Значительный ущерб был причинен городу Лахайна — это бывшая столица королевства Гавайи (существовало до конца XIX века). The Guardian отмечала, что сахарный тростник вокруг Лахайны высаживали с 1860-х по 1990-е годы, последняя компания, которая его выращивала, закрылась в 2016 году.

«Город был в основном окружен пороховой бочкой, которая ждала, чтобы взорваться от искры», — сказал об этих полях профессор пирогеографии и пожарной науки в Университете Тасмании Дэвид Боуман.

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Газета сообщает, что возгорание произошло 8 августа на холмах у центральной части города Лахайна. Там из-за сильного ветра была повреждена линия электропередачи, искры от нее попали на сухие кустарники и траву. Ветром огонь начал распространяться дальше, в том числе на большие по площади сухие поля с неместными травами, с которых угольки и пламя понесло на город, где дома в основном были построены из «старых и легковоспламеняющихся материалов» без соблюдения «современных правил пожарной безопасности», как сообщали в пожарной службе Мауи.

Брошенные сгоревшие поля принадлежат трем владельцам — это сам штат Гавайи, система частных школ Камехамеха (фамилия правившей на Гавайях королевской династии) и застройщик Питер Мартин.

Он в разговоре в WP заявил, что освоению этих полей препятствовали ограничительные меры властей в области водных ресурсов. В школах Камехамеха утверждают, что они предпринимали противопожарные меры, в том числе подавали воду в поля. Департамент земельных и природных ресурсов штата сообщил, что подавал заявки на создание противопожарных полос и сокращение неместных видов трав.

Различные активисты и ученые и прежде предупреждали о том, что эти поля могут нести в себе значительную пожароопасность. Местные жители отметили в разговоре с WP, что на полях всегда было сухо, и они загорались не в первый раз.

Как отмечает издание, власти штата признавали, что не уделяли должного внимания проблеме. В январском меморандуме законодательному собранию Гавайев губернатор Джош Грин отмечал, что от сокращения зон произрастания неместных трав и защиты водоразделов выгоды больше, чем затрат, но усилия в этой сфере были ограничены «текущими уровнями бюджета».