Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

48% опрошенных ВЦИОМом посчитали, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Правильный ответ дали только треть респондентов. За год знание этого факта среди населения немного улучшилось

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Почти половина россиян, 48%, ошибочно назвали дату начала Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Правильную дату, 1 сентября 1939 года, когда началось вторжение войск Третьего рейха в Польшу, назвали 33% респондентов, причем больше половины из них — молодые люди от 18 до 24 лет. 48% ответили, что Вторая мировая началась в 1941 году, еще 8% опрошенных назвали другую дату. По сравнению с предыдущим годом знания истории у опрошенных несколько улучшились — тогда правильные ответы дали 32% респондентов, а 1941 год в качестве даты начала войны назвали 52%.

Более трети опрошенных, 38%, затруднились назвать причину войны. Самым распространенным вариантом было стремление Германии к мировому господству — такой ответ выбрали 18% россиян. Борьбу за ресурсы и разногласия между странами в качестве ключевой причины войны назвали по 8% респондентов.

Больше половины опрошенных (58 и 52% соответственно) верно посчитали США и Великобританию союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. 77% назвали противником Советского Союза Германию, еще 33% — Японию.