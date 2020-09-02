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Общество ,  
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Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

48% опрошенных ВЦИОМом посчитали, что Вторая мировая война началась в 1941 году. Правильный ответ дали только треть респондентов. За год знание этого факта среди населения немного улучшилось
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Почти половина россиян, 48%, ошибочно назвали дату начала Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Правильную дату, 1 сентября 1939 года, когда началось вторжение войск Третьего рейха в Польшу, назвали 33% респондентов, причем больше половины из них — молодые люди от 18 до 24 лет. 48% ответили, что Вторая мировая началась в 1941 году, еще 8% опрошенных назвали другую дату. По сравнению с предыдущим годом знания истории у опрошенных несколько улучшились — тогда правильные ответы дали 32% респондентов, а 1941 год в качестве даты начала войны назвали 52%.

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Более трети опрошенных, 38%, затруднились назвать причину войны. Самым распространенным вариантом было стремление Германии к мировому господству — такой ответ выбрали 18% россиян. Борьбу за ресурсы и разногласия между странами в качестве ключевой причины войны назвали по 8% респондентов.

Больше половины опрошенных (58 и 52% соответственно) верно посчитали США и Великобританию союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. 77% назвали противником Советского Союза Германию, еще 33% — Японию.

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Подавляющее большинство россиян, 86%, считают, что СССР внес наиболее значимый вклад в победу. Наименее заметную роль, по мнению опрошенных, в этом сыграли Франция и Китай.

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Опрос был проведен 30 августа по телефону среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Крупнейший вооруженный конфликт в истории начался 1 сентября 1939 года и закончился 2 сентября 1945-го. Его причинами обычно называют тяжелые для Германии условия Версальского мирного договора 1919 года, экспансионистскую политику Адольфа Гитлера и мировой экономический кризис. Вторая мировая завершилась победой антигитлеровской коалиции. По разным оценкам, ее жертвами стали от 55 млн до 70 млн человек.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Вторая мировая война, ВЦИОМ, опрос
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