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Политика ,  
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Лавров увидел в мире больше рисков, чем во время Второй мировой войны

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава МИДа Сергей Лавров считает, что в современном мире рисков гораздо больше, чем во время Второй мировой войны. Своим мнением министр иностранных дел России поделился, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Трансляция велась на YouTube-канале вуза.

«Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны», — сказал Лавров.

К современным вызовам Лавров отнес терроризм и преступность, связанную с наркотиками. Министр отметил, что ежегодно это забирает большое количество жизней.

Кроме того, одна из студенток МГИМО попросила министра сравнить текущую геополитическую ситуацию с эпохой другого периода. Отвечая на это, Лавров еще раз провел параллель между нынешними событиями и Второй мировой войной, заявив о необходимости объединиться перед общим врагом.

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Советские артиллеристы во время ведения огня прямой наводкой, ​Берлин, 24 апреля 1945 года

«Сейчас у нас тоже много общих врагов, против которых надо объединяться. Поэтому, если брать алгоритм, — человечество и общий враг. Да, Вторая мировая [война] была примерно в такой ситуации. Но сейчас у нас пока еще недостаточно присутствует осознание угроз, которые нам противостоят», — ответил министр.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в повторении приемов рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Йозефа Геббельса. По словам Патрушева, Запад призывает к объединению против «общих врагов», в том числе против России. По мнению чиновника, тем самым Запад создает условия «для появления идей национально-государственного превосходства».

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Теги: Сергей Лавров, МИД, Вторая мировая война
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