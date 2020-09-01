Лавров увидел в мире больше рисков, чем во время Второй мировой войны

Сергей Лавров (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Глава МИДа Сергей Лавров считает, что в современном мире рисков гораздо больше, чем во время Второй мировой войны. Своим мнением министр иностранных дел России поделился, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО. Трансляция велась на YouTube-канале вуза.

«Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны», — сказал Лавров.

К современным вызовам Лавров отнес терроризм и преступность, связанную с наркотиками. Министр отметил, что ежегодно это забирает большое количество жизней.

Кроме того, одна из студенток МГИМО попросила министра сравнить текущую геополитическую ситуацию с эпохой другого периода. Отвечая на это, Лавров еще раз провел параллель между нынешними событиями и Второй мировой войной, заявив о необходимости объединиться перед общим врагом.