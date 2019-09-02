ФАС назвала шантажом пассажиров прогнозы роста цен на авиабилеты

Антимонопольная служба пообещала не оставить без внимания заявление представителя АЭВТ о росте цен в 2019 году на 9–10%, заподозрив в действиях ассоциации сговор. В АЭВТ ответили, что проблему не видит только слепой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заявила, что не оставит без внимания прогнозы роста цен на авиабилеты. Ранее в понедельник газета «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова сообщила, что по итогам 2019 года билеты на самолеты подорожают на 9–10%.

«Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — заявили РБК в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе ведомства отметили, что цены на авиабилеты в России формируются в рыночных условиях, их динамика зависит от платежеспособности граждан, а основания для негативных прогнозов отсутствуют.

«Мы лишь констатируем положение дел, которые зафиксировали по итогам первого квартала 2019 года. ФАС известно о многих проблемах в отрасли, они участвовали в совещаниях и по компенсациям за топливо, и по демпферу. Только слепой не увидит сложившиеся экономические факторы, и, если дальше не предпринимать мер [государственной] поддержки, авиакомпании не смогут сдерживать цены на билеты. Мы не в детективном романе, никого не шантажируем», — сказал РБК Борис Шокуров.